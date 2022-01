'Spider-Man: No Way Home' đứng đầu phòng vé đêm Giao thừa

Bộ phim về siêu anh hùng nhả tơ tiếp tục thống lĩnh phòng vé dịp Giao thừa. Variety nhận định đây là tin tức khả quan của điện ảnh giữa lúc biến thể Omicron đang hoành hành ở Mỹ.

Theo Variety, Spider-Man: No Way Home là bộ phim gây được tiếng vang mạnh với khán giả. Người xem không ngại ra rạp giữa thảm họa sức khỏe cộng đồng, gần đây là sự gia tăng ca nhiễm mới của biến thể Omicron tại Mỹ.

Không nằm ngoài dự đoán của chuyên gia, phần thứ ba của loạt phim Người Nhện do Tom Holland đóng chính tiếp tục đứng đầu phòng vé. Với doanh thu đêm Giao thừa là 15,4 triệu USD , No Way Home chính thức cán mốc 572,6 triệu USD tại Bắc Mỹ.

Doanh thu toàn cầu của Spider-Man: No Way Home hiện vượt mức 1,11 tỷ USD , theo Box Office Mojo. Ảnh: Sony.

Hiệu suất của phim mang lại một năm thành công cho Sony Pictures. Thành công của phim đồng thời là tin tức đáng hoan nghênh với điện ảnh - ngành công nghiệp đang vật lộn trở lại sau thời gian đóng cửa vì dịch Covid-19.

Gần đây, Omicron - biến thể dễ lây lan mới của virus nCoV - xuất hiện dẫn đến số ca mắc kỷ lục ở Mỹ. Song, điều đó không làm giảm sự quan tâm của khán giả đến cuộc phiêu lưu của Người Nhện Peter Parker. Variety dự đoán Spider-Man: No Way Home tiếp tục thu về 48 triệu USD dịp cuối tuần.

Sing 2 của Universal và Illumination tiếp tục gặp thuận lợi tại phòng vé. Dịp cuối năm 2021, phim thu về 6,4 triệu USD , nâng tổng doanh thu phim lên 76,4 triệu USD . Bộ phim gia đình sẽ thu về 19,5 triệu USD vào cuối tuần.

American Underdog, bộ phim của Lionsgate, giành vị trí thứ ba với 1,3 triệu USD . Doanh thu hiện tại của phim ở mức 12 triệu USD . Đứng thứ 4 là The King's Man của 20th Century Studios. Nỗ lực để mở rộng vũ trụ điện ảnh Kingsmen đã chững lại khi phim chỉ thu về 1,2 triệu USD vào đêm Giao thừa. Doanh thu nội địa của phim hiện ở mức 16,3 triệu USD .

Doanh thu The Matrix Resurrections kém vì cách phát hành song song trên ứng dụng phát trực tuyến. Ảnh: Warner Bros..

The Matrix Resurrections thu về 1 triệu USD , nâng tổng doanh thu nội địa "thảm hại" lên mức 28,1 triệu USD . Trong khi đó, phần thứ 4 của loạt Ma trận tốn hơn 190 triệu USD để thực hiện. Theo Variety, doanh thu kém đến từ việc phim phát hành song song trên HBO Max.