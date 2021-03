‘Spider-Man: No Way Home’ để lộ tình tiết quan trọng trên mạng xã hội?

Người hâm mộ tìm thấy manh mối mới liên quan tới cuộc phiêu lưu thứ ba của Người Nhện trong Vũ trụ Điện ảnh Marvel từ một số bức ảnh hậu trường được đăng tải trên mạng xã hội.

Theo BGR, trên mạng xã hội Twitter, trong vài ngày qua, người hâm mộ liên tiếp tung ra bằng chứng hình ảnh cho thấy Spider-Man của Tom Holland sẽ có màn hội ngộ với hai phiên bản siêu anh hùng nhả tơ trước đây do Andrew Garfield và Tobey Maguire thể hiện.

Trước đó, Holland và các nhân sự có liên quan đến bộ phim đều phủ nhận hoặc né tránh chủ đề nói trên.

Bức ảnh Sanctum Sanctorum của Doctor Strange được tài khoản Spider-Man: No Way Home News chia sẻ trên Twitter. Ảnh: spideysnews.

Trong cảnh kết Spider-Man: Far from Home (2019), khán giả chứng kiến nhân vật Spider-Man/Peter Parker của Tom Holland bị lộ danh tính thật. Không những thế, chàng siêu anh hùng tuổi thiếu niên còn bị vu oan tội giết người.

Cuối năm 2020, hàng loạt tin đồn về phần ba của loạt phim - Spider-Man: No Way Home - xuất hiện trên mạng Internet. Một số cho biết đây là bộ phim có yếu tố đa vũ trụ (multiverse), với sự trở lại của một số nhân vật từ hai loạt phim Spider-Man trước đây do Sony một mình sản xuất.

Hiện tại, hai nhân vật cũ được xác nhận sẽ xuất hiện trong phim là Doc Ock (Alfred Molina) của Spider-Man 2 (2004) và Electro (Jamie Foxx) của The Amazing Spider-Man 2 (2014).

Trong ảnh hậu trường mới được tài khoản chuyên đưa tin về dự án No Way Home tung ra, khán giả có thể thấy dinh thự Sanctum Sanctorum của Doctor Strange xuất hiện. Theo đó, vị phù thủy quyền năng gần như chắc chắn góp mặt trong phim.

Hình ảnh được cho là của người đóng thế Andrew Garfield bên ngoài phim trường No Way Home. Ảnh: WadeKillson.

Chưa hết, người hâm mộ theo dõi các diễn viên và diễn viên đóng thế phát hiện ra thế thân trên màn ảnh của Andrew Garfield và Tom Holland có tương tác với nhau trên mạng xã hội. Hai người cũng để lộ bằng chứng đã cùng xuất hiện trên phim trường Spider-Man: No Way Home.

Bên cạnh đó, ngày 21/3, hình ảnh một người đàn ông trong bộ đồ Spider-Man của Andrew Garfield trên phim trường cũng được ghi lại. Từ những bằng chứng này, No Way Home có thể là sân khấu dành cho màn hội ngộ của ít nhất hai phiên bản Spider-Man từ các vũ trụ khác nhau.

Spider-Man: No Way Home dự kiến ra rạp từ 17/12.