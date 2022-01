'Spider-Man: No Way Home' đạt doanh thu 1,69 tỷ USD

Doanh thu của "Spider-Man: No Way Home" được dự đoán dễ dàng chạm mốc 2 tỷ USD nếu được khởi chiếu ở thị trường Trung Quốc.

Theo Variety, tính đến 23/1, Spider-Man: No Way Home đã bán được 1,69 tỷ USD tiền vé toàn cầu (chưa tính lạm phát), trở thành tác phẩm có doanh thu cao thứ 6 trong lịch sử. Phim đã vượt qua Jurassic World ( 1,67 tỷ USD ) và The Lion King ( 1,66 tỷ USD ) để vươn lên vị trí này.

Bất chấp mối lo ngại của biến chủng Omicron, các suất chiếu Spider-Man: No Way Home vẫn kín người xem sau khoảng 1,5 tháng phát hành. Trong tiểu phẩm hài của chương trình Saturday Night Live, James Austin Johnson giả làm Tổng thống Joe Biden và gây cười khi cầu xin mọi người ngừng xem No Way Home để hạn chế sự lây lan virus.

Tom Holland và Zendaya trong bộ phim mới nhất về Người Nhện. Ảnh: Variety.

Giới quan sát nhận định vì lỡ suất chiếu tại Trung Quốc, đường đến doanh thu 2 tỷ USD của No Way Home là thử thách khá khó khăn. Hiện có 5 phim đạt mốc doanh thu cao trên 2 tỷ USD là Avatar, Avengers: Endgame, Titanic, Star Wars: The Force Awakens và Avengers: Infinity War.

Số liệu mới nhất cũng cho biết sau tuần phát hành thứ 6, Spider-Man: No Way Home đã vượt qua Scream 5 và trở lại ngôi vương phòng vé Bắc Mỹ. Tác phẩm thu thêm 14,1 triệu USD từ ngày 21-23/1 ở 3.705 rạp chiếu nội địa, cùng 27,7 triệu USD doanh thu nước ngoài.

Bên ngoài khu vực Bắc Mỹ, No Way Home được xếp hạng là bộ phim lớn thứ 4 từ trước đến nay. Cuộc phiêu lưu mới nhất của Người Nhện đặc biệt thành công ở Vương quốc Anh - quê hương của nam chính Tom Holland - với 116 triệu USD tiền bán vé. Mexico xếp sau với 73,4 triệu USD , Hàn Quốc là 60,6 triệu USD và Pháp với 59,9 triệu USD .

Theo Variety, tại những nơi khác của phòng vé quốc tế, phim hoạt hình Sing 2 do Universal sản xuất mang về 12,8 triệu USD từ 59 vùng lãnh thổ, hiện có tổng doanh thu là 241 triệu USD . Bộ phim đã vượt qua Encanto ( 223 triệu USD ) và Croods: A New Age ( 227 triệu USD ) để đạt được mốc đó.