'Spider-Man: No Way Home' có bắt kịp thành tích của 'Avatar'?

"Spider-Man: No Way Home" tiếp tục là bom tấn ăn khách nhất phòng vé Bắc Mỹ. Chuyên gia dự đoán phim sẽ vượt qua doanh thu nội địa của "Avatar".

Theo Variety, Spider-Man: No Way Home mang về 11 triệu USD từ 3.675 rạp chiếu ở Bắc Mỹ vào cuối tuần qua, nâng tổng doanh thu phòng vé nội địa lên 735 triệu USD . Thành tích này giúp bom tấn của Sony giữ vững vị trí là bộ phim có doanh thu nội địa cao thứ 4 lịch sử.

Hiện tại, No Way Home còn thiếu 25 triệu USD (chưa tính lạm phát) để bằng thành tích của Avatar ( 760 triệu USD ) - bộ phim có doanh thu nội địa cao thứ 3.

"Đối với bất kỳ phim nào được phát hành trong mùa dịch, việc tăng thêm 25 triệu USD là thử thách lớn, nếu không muốn nói rằng khó đạt được, nhất là khi No Way Home đã ra mắt được gần hai tháng", nguồn tin viết.

Tom Holland trong cảnh chiến đấu ở Spider-Man: No Way Home. Ảnh: Variety.

Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng với thành tích ngôi vương phòng vé Bắc Mỹ suốt nhiều tuần, việc No Way Home tiếp tục duy trì doanh thu ở mức cao hoàn toàn có thể kỳ vọng.

Paul Dergarabedian - nhà phân tích truyền thông cấp cao của Comscore - dự đoán: "Khi bộ phim tiếp tục thống trị và lập nên kỷ lục phòng vé, chúng tôi tự tin No Way Home vẫn còn cột mốc khác để chinh phục. Dựa vào đà này, bộ phim có thể vượt qua tổng doanh thu phòng vé Bắc Mỹ hùng mạnh của Avatar".

Để giành được vị trí quán quân và á quân Bắc Mỹ của Avengers: Endgame ( 858 triệu USD ) và Star Wars: The Force Awakens ( 936 triệu USD ) sẽ là phép màu với No Way Home. Song, vị trí thứ ba được cho là không quá xa vời với bom tấn Marvel.

Bên ngoài khu vực Bắc Mỹ, No Way Home được xếp hạng là bộ phim lớn thứ 4 từ trước đến nay. Cuộc phiêu lưu mới nhất của Người Nhện đặc biệt thành công ở Vương quốc Anh - quê hương của nam chính Tom Holland - với 116 triệu USD tiền bán vé. Mexico xếp sau với 73,4 triệu USD , Hàn Quốc là 60,6 triệu USD và Pháp với 59,9 triệu USD .