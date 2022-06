'Spider-Man: No Way Home' có bản 163 phút

Để đáp ứng nhu cầu người hâm mộ, Sony Pictures quyết định tung bản phát hành của "Spider-Man: No Way Home" dài hơn 15 phút so với bộ phim chiếu rạp trước đó.

Theo Digital Spy, Spider-Man: No Way Home là tác phẩm tập hợp ba thế hệ Người Nhện. Đây là bộ phim kỷ niệm về nhân vật kinh điển của điện ảnh. Dự án của Sony bày tỏ lòng kính trọng với Người Nhện, đáng chú ý nhất là ba phiên bản của Tom Holland, Andrew Garfield và Tobey Maguire. Để đáp ứng nhu cầu xem bộ phim dài hơn, Sony Pictures thông báo họ sẽ tung ra bản bổ sung của Spider-Man: No Way Home. "Bạn muốn xem thêm nhiều Người Nhện và cuối cùng các bạn đã có được điều đó", đại diện của hãng thông báo. Spider-Man: No Way Home tung bản full để đáp ứng nhu cầu của người hâm mộ. Ảnh: Sony. Giờ đây, người hâm mộ có thể xem nhiều pha hành động hơn của siêu anh hùng nhả tơ. Cùng với đó, nhà sản xuất tung đoạn video các Người Nhện đùa giỡn với nhau kể cả trên phim lẫn hậu trường. Phần phim mở rộng bao gồm các cảnh bị xóa kéo dài 15 phút hoàn toàn chưa xuất hiện trên màn ảnh. Bản đầy đủ ra mắt tại Bắc Mỹ vào ngày 2/9. Sau đó, phim được phân phối ở các quốc gia khác nhưng chưa ấn định ngày cụ thể. Từ khi ra rạp trong mùa dịch, Spider-Man: No Way Home nhanh chóng chiếm ngôi vương phòng vé. Bộ phim đạt tổng doanh thu toàn cầu là 1,89 tỷ USD , xếp trước nhiều bom tấn điện ảnh như No Time to Die ( 774,2 triệu USD ), The Batman và Fast & Furious 9 ( 726,2 triệu USD ), theo Box Office Mojo. Bộ ba Người Nhện tái hợp trong bom tấn Spider-Man: No Way Home. Ảnh: Sony. Hiện tại, hình ảnh Spider-Man trở thành nét văn hóa đặc trưng của Mỹ nói riêng và được yêu thích toàn cầu qua các tác phẩm điện ảnh. Diễn viên để lại ấn tượng sâu sắc nhất cho vai diễn biểu tượng là Tobey Maguire, Andrew Garfield và mới nhất là Tom Holland với bom tấn Spider-Man: No Way Home. Tuy thành công về mặt phòng vé lẫn sự yêu thích của giới phê bình, Sony Pictures chưa có kế hoạch phát hành phần tiếp theo của loạt Spider-Man.