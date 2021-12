‘Spider-Man: No Way Home’ cán mốc 1 tỷ USD

Bom tấn siêu anh hùng “Spider-Man: No Way Home” chính thức trở thành phim điện ảnh đầu tiên cán mốc doanh thu 1 tỷ USD kể từ năm 2019.

Ngày 26/12, CNN dẫn thông tin từ Sony Pictures cho hay Spider-Man: No Way Home đã kiếm được 1,05 tỷ USD từ phòng vé toàn cầu và là phim đầu tiên phát hành trong đại dịch đạt cột mốc này.

Tác phẩm siêu anh hùng cũng vượt qua Hồ Trường Tân (doanh thu toàn cầu 902,5 triệu USD , theo Box Office Mojo) để trở thành bộ phim ăn khách nhất năm 2021 nói riêng và giai đoạn 2020-2021 nói chung.

Spider-Man: No Way Home thu 1,05 tỷ USD sau 10 ngày chính thức phát hành (17/12) và 12 ngày kể từ suất chiếu sớm đầu tiên (14/12). Thành tích chỉ xếp sau Avengers: Endgame (2019) và Avengers: Infinity War (2018). Hai bom tấn siêu anh hùng của Marvel Studios lần lượt đạt mốc 1 tỷ USD sau 5 ngày và 11 ngày phát hành.

Spider-Man: No Way Home do Jon Watts đạo diễn, với Tom Holland, Zendaya, Jacob Batalon... trong các vai chính. Ảnh: Sony Pictures.

Trước No Way Home, bộ phim gần nhất đạt doanh thu phòng vé trên 1 tỷ USD là Star Wars - Episode IX: The Rise of the Skywalker. Phần phim điện ảnh thứ 9 thuộc vũ trụ Star Wars phát hành vào tháng 12/2019, chỉ bốn tháng trước thời điểm đại dịch bùng phát trên toàn thế giới (tháng 3/2020).

Sau ba ngày khởi chiếu, Spider-Man: No Way Home đã thu 587,2 triệu USD từ phòng vé toàn cầu. 260 triệu USD trong số này đến từ phòng vé Bắc Mỹ - cao thứ ba lịch sử và cao nhất trong số các tác phẩm Sony Pictures từng phát hành. Tính đến 23/12, doanh thu toàn cầu của bộ phim đã nâng lên 751,3 triệu USD .

Ông Paul Dergarabedian, chuyên viên phân tích cao cấp của Comscore, chia sẻ với CNN Business: “Những gì Spider-Man: No Way Home đạt được không khỏi khiến người ta bối rối".

"Con số 1 tỷ USD doanh thu phòng vé đã là kết quả rất ấn tượng trước đại dịch. Nhưng No Way Home thu đến 1,05 tỷ USD trong thời điểm này thật sự khó tin. Tuy nhiên, con số chỉ mang tính cá biệt, khó có thể đại diện cho toàn bộ ngành công nghiệp điện ảnh lúc này”, ông kết luận.