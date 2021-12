‘Spider-Man: No Way Home’ bị rò rỉ 10 phút phim

Trong vòng 24 tiếng đồng hồ kể từ các suất chiếu sớm, nhiều đoạn phim quay lén “Spider-Man: No Way Home” đã tràn lan trên Internet.

The Hollywood Reporter đưa tin sáng ngày 15/12 (theo giờ Mỹ), một lượng đáng kể nội dung bộ phim Spider-Man: No Way Home đã bị quay lén và tung lên mạng. Sony Pictures đang phối hợp chặt chẽ với các bên liên quan để xóa sổ số nội dung vi phạm này.

Trên nền tảng YouTube, các video quay lén Spider-Man: No Way Home bắt đầu xuất hiện tràn lan sau những suất chiếu sớm của bộ phim. Thuật toán tìm kiếm của nền tảng này đã vô tình tiếp tay cho các đoạn phim quay lén lan truyền rộng rãi khi gợi ý người xem ấn vào các video có nội dung tương tự.

Theo The Hollywood Reporter, chùm video đang lan tràn trên mạng đã làm lộ nhiều chi tiết trọng yếu trong bộ phim chính thức khởi chiếu từ ngày 17/12 tới. Một trong số các đoạn phim quay trộm có độ dài lên đến 10 phút. Phần lớn video đều được gắn phụ đề hoặc thuyết minh bằng ngôn ngữ không phải tiếng Anh. Vài đoạn phim có chất lượng rất thấp trong khi số khác khá rõ ràng.

Từ trái sang: Benedict Cumberbatch, Jacob Batalon, Zendaya và Tom Holland trên thảm đỏ sự kiện ra mắt Spider-Man: No Way Home tại Los Angeles, Mỹ. Ảnh: Getty Images.

Sony Pictures đã làm việc với các bên liên quan để gỡ bỏ số video phạm pháp này. Trên YouTube, đa phần video quay lén đã bị gỡ xuống chỉ vài phút sau khi đăng lên. Nếu cố tình ấn vào xem, người dùng sẽ thấy tin nhắn “Video không khả dụng. Video này chứa nội dung thuộc sở hữu của Sony Pictures Movies & Shows và bị chặn tại quốc gia của bạn vì vi phạm bản quyền”.

Từ trước thềm sự kiện công chiếu Spider-Man: No Way Home hôm 13/12, dàn diễn viên chính cùng hãng phim đã đề nghị khán giả có cơ hội thưởng thức sớm tác phẩm không tiết lộ nội dung phim nhằm bảo vệ trải nghiệm điện ảnh của cộng đồng người hâm mộ vẫn đang chờ đợi. Sony Pictures không đưa ra bình luận về việc rò rỉ các đoạn quay lén kể trên.

Tại thảm đỏ sự kiện ra mắt No Way Home, thông qua The Hollywood Reporter, bà Victoria Alonso - chỉ đạo sản xuất kiêm lãnh đạo cấp cao của Marvel Entertainment – đã nhắn nhủ khán giả tôn trọng lẫn nhau. Nhà làm phim chia sẻ: “Đừng nói gì về nội dung phim. Hãy để những người khác được trải nghiệm bộ phim theo cách họ muốn. Việc bạn được xem trước bộ phim không có ý nghĩa gì cả. Bộ phim ẩn chứa nhiều bất ngờ, thế nên hãy để những người khác cũng được thưởng thức nó”.