Spider-Man có thể xuất hiện trong 'Venom'

Lãnh đạo hãng Sony Pictures trao đổi về tiềm năng kết nối các ngoại truyện của “Spider-Man” với Vũ trụ Điện ảnh Marvel.

Comicbook đưa tin Sony Pictures sẽ phát hành hậu truyện Venom: Let There Be Carnage vào tháng 9 tới. Trailer bộ phim xuất hiện không ít chi tiết kết nối tới nhân vật Spider-Man.

Tờ Daily Bugle xuất hiện trong Venom: Let There Be Carnage. Thiết kế tên báo giống với phiên bản trong loạt phim Spider-Man của đạo diễn Sam Raimi.

Chia sẻ trong bài phỏng vấn với Variety, Chủ tịch Sony Pictures Sanford Panitch không xác nhận việc Spider-Man sẽ xuất hiện trong Venom: Let There Be Carnage hay các dự án siêu anh hùng Sony Pictures đang sản xuất.

“Chúng tôi đã lên một kế hoạch như thế. Tôi nghĩ tới thời điểm này, khán giả phần nào đã nhìn thấy đường hướng phát triển của hãng. Sau khi Spider-Man: No Way Home ra rạp, sẽ có thêm nhiều thông tin được hé lộ”, vị chủ tịch cho hay.

Tiếp đến, ông tiết lộ về mối quan hệ “tuyệt vời” với người đồng cấp Kevin Feige từ Marvel Studios. Trong tương lai, hai vị lãnh đạo sẽ có nhiều dịp gặp gỡ và trao đổi.

“Quan trọng là chúng tôi có mối quan hệ rất tuyệt với Kevin. Hai hãng phim đang chia sẻ nguồn tài nguyên rất dồi dào. Chúng tôi đều muốn những bộ phim thuộc Vũ trụ Điện ảnh Marvel phải thành công và hoành tráng. Nhờ thế, Sony Pictures và hệ thống nhân vật Marvel chúng tôi sở hữu cũng được tiếng thơm.

Tôi nghĩ phía Marvel Studios cũng mong muốn điều tương tự. Chúng tôi đang có quan hệ hợp tác bền chặt và nhiều cơ hội mở ra trước mắt. Tôi nghĩ, tương lai có rất nhiều điều đáng mong chờ”.

Trước đó, hình ảnh Spider-Man và phản diện Vulture cũng xuẩt hiện trong trailer Morbius của Sony.

Trong tuần qua, trên Internet xuất hiện tin đồn bộ phim Spider-Man: No Way Home do Sony Pictures và Marvel Studios hợp tác sản xuất sẽ có dấu ấn của Sinister Six. Đây là nhóm siêu ác nhân được Sony nắm bản quyền làm phim. Về tin đồn này. Panitch nhận xét: “Nghe cũng hay đấy nhỉ?”

Venom: Let There Be Carnage sẵn sàng ra rạp từ 24/9. Spider-Man: No Way Home, phần thứ ba trong loạt phim về siêu anh hùng bắn tơ của Tom Holland, dự kiến phát hành vào ngày 17/12.