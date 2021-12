SpaceSpeakers rời Rap Việt sau mùa hai

Năm 2022, các thành viên của SpaceSpeakers tập trung sản xuất âm nhạc, tổ chức concert. Do đó, họ dừng tham gia các game show.

Ngày 19/12, ông Vũ Hà Quân - đại diện của SpaceSpeakers - xác nhận với Zing dừng mọi game show, bao gồm Rap Việt trong năm 2022. Ông Vũ Hà Quân giải thích 2022 kỷ niệm 11 năm thành lập của SpaceSpeakers, do đó tất cả nghệ sĩ tập trung sản xuất âm nhạc, thực hiện concert và triển lãm.

Qua các hoạt động năm tới, thành viên SpaceSpeakers muốn nhìn lại hình ảnh từ ngày đầu họ tham gia showbiz. Trong đó, concert được tổ chức tại Hà Nội và TP.HCM. Dẫn dắt các nghệ sĩ trẻ cũng là mục tiêu quan trọng của SpaceSpeakers trong năm 2022.

Các thành viên SpaceSpeakers nắm giữ nhiều vị trí quan trọng ở Rap Việt. Ảnh: NVCC.

SpaceSpeakers hiện có Touliver, Rhymastic, Binz, SlimV, Tín Lê đang tham gia Rap Việt ở những vai trò khác nhau. Trong đó, Touliver là giám đốc âm nhạc của chương trình. Binz và Rhymastic đảm nhận vị trí huấn luyện viên. JustaTee - giám khảo của Rap Việt - không ký hợp đồng hoạt động với Spacespeakers Group nhưng cũng là thành viên của nhóm nghệ sĩ và đồng hành trong hầu hết dự án.

Những ngày qua, mạng xã hội lan truyền thông tin Wowy bị tẩy chay ở Rap Việt. Tuy nhiên, đại diện của Wowy từ chối chia sẻ thông tin trên với Zing.

Karik cũng úp mở việc rời khỏi hàng ghế huấn luyện viên để tập trung cho cuộc sống riêng. Sau khi vòng Đối đầu của đội Karik lên sóng, rapper đăng ảnh anh trong chương trình kèm bài viết: "My last season". Do đó, khán giả cho rằng Rap Việt mùa tiếp theo là sân chơi riêng của các thành viên SpaceSpeakers.

Rap Việt mùa hai vừa hoàn thành vòng Đối đầu. Tối 18/12, vòng Đối đầu của đội Binz lên sóng. Trong tập thi, 2 chiếc nón vàng từ Rhymastic và Wowy đã được tung ra để cứu các rapper của đội Binz. Kết thúc tập, team Binz tạm chốt đội hình gồm Sol7, Kellie, Obito, $A Milo, IM Possible và Shanhao (cứu từ đội Karik).