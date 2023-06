Soyou khoe dáng khi diện áo tắm 2 mảnh

Soyou (1992) ra mắt với tư cách một thành viên của nhóm Sistar vào tháng 6/2012. Nhóm nhanh chóng trở nên nổi tiếng với bản hit So Cool. Đến tháng 6/2017, nhóm tan rã, Soyou phát triển sự nghiệp solo. Trước đó, nữ ca sĩ từng gây chú ý khi góp giọng trong các bản hit như Stupid in Love, Some... Ảnh: Star1.