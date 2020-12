Southampton đẩy MU xuống thứ 6

Southampton chơi không quá áp đảo, thậm chí đội khách tạo ra ít cơ hội hơn so với Brighton. Tuy nhiên, "The Saints" bất ngờ được chủ nhà tặng quà ở phút 81. Solly March có tình huống phạm lỗi non nớt với Walker-Peters trong vùng cấm, buộc trọng tài phải chỉ tay vào chấm 11 m.