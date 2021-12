Sousuke Takaoka làm nhân viên thu gom rác sau khi giải nghệ

Sau khi rút khỏi ngành giải trí Nhật Bản, Sousuke Takaoka chuyển sang công việc bán thời gian.

Ngày 8/12, NHK đưa tin về cuộc sống của Sousuke Takaoka sau khi giải nghệ. Nam diễn viên đã rời Tokyo, chuyển đến sống tại một thành phố có chi phí sinh hoạt thấp hơn, tìm kiếm các công việc bán thời gian.

Theo NHK, Sousuke Takaoka hiện là nhân viên thu gom rác, phục vụ nhà hàng và quán bar tại Kyoto, Nhật Bản. Phương tiện đi lại hàng ngày của anh là xe đạp.

Sousuke Takaoka làm nghề dọn rác, phục vụ sau khi rút khỏi showbiz. Ảnh: NHK.

Trên truyền thông, ngôi sao sinh năm 1982 phủ nhận việc sống chật vật để kiếm được tiền sau khi rời showbiz. Anh cho biết đang trải nghiệm công việc lao động chân tay, và từ chối chia sẻ mức lương.

"Tôi muốn biết mình có thể làm được gì sau khi rút khỏi showbiz. Làm việc trong quán bar hay dọn rác cũng là quá trình học hỏi và tích lũy kinh nghiệm ngoài xã hội", Sousuke Takaoka nói.

Khi được phóng viên hỏi có muốn quay lại ngành giải trí, Sousuke Takaoka cho biết luôn sẵn sàng, nhưng phụ thuộc vào việc thị trường còn cần anh hay không.

Sousuke Takaoka gia nhập ngành giải trí từ năm 1999. Các tác phẩm nổi bật của anh có thể kể đến Heaven’s kiss (Nụ hôn thiên đường), Battle Royale, Blue, Red Shadow, 17-sai, What a Wonderful Life!!, Dare to Stop Us. Tháng 8/2020, anh tuyến bố giã từ sự nghiệp diễn xuất.

Về đời tư, anh từng có cuộc hôn nhân đổ vỡ với nữ diễn viên Aoi Miyazaki. Họ kết hôn vào năm 2007, và chia tay sau 4 năm chung sống. Sau đó, anh tái hôn và có một con trai với người vợ thứ 2.

Theo Yahoo Japan, tên tuổi của Sousuke Takaoka đi xuống từ năm 2011 vì ảnh hưởng của vụ ly hôn với Aoi Miyazaki, cũng như việc bị đài Fuji TV sa thải do phản đối làn sóng Hallyu.