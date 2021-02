Soobin: 'Tôi là dân chơi trong tình yêu'

"Tôi muốn một người bạn gái cá tính và hiểu cho công việc của tôi. Cô ấy có thể là người bạn để tôi tâm sự mọi điều" - nam ca sĩ trải lòng.

Soobin im ắng suốt một năm kể từ giữa năm 2019. Tới cuối năm 2020, anh trở lại với dự án mới, đồng thời thay đổi nghệ danh. Nam ca sĩ cho biết trong một năm vắng bóng anh dành thời gian nghỉ ngơi, đi du lịch để tìm lại cảm hứng trong âm nhạc. Đến hiện tại, anh tới thăm 25 nước. Mỗi mảnh đất cho anh những câu chuyện, trải nghiệm khác nhau.

“Cả đội nghe lời Touliver”

- Nhìn lại chặng đường đã qua, điều gì khiến anh hài lòng và tiếc nuối?

- Tôi rất may mắn khi nổi tiếng nhanh chóng trong năm 2016. Nhờ đó, tôi có được chỗ đứng vững chắc trong showbiz, lượng fan lớn ủng hộ và khoản tài chính để trang trải cuộc sống tốt hơn. Đặc biệt, tôi có nhiều bài học kinh nghiệm, trưởng thành hơn và những trải nghiệm của người nổi tiếng.

Tuy nhiên, điều khiến tôi tiếc nuối là giá như tôi cố gắng theo đuổi hình ảnh giống thời underground sớm hơn. Bao năm qua, tôi đã cố gắng làm tròn vai ở mảng ballad. Tôi thấy lúc này mình cần nghĩ cho bản thân nhiều hơn và được làm những cái ngày xưa chưa được công nhận. Mục tiêu của tôi lúc này là xây dựng hình ảnh mới trong mắt khán giả và tạo dấu ấn lớn với concert được tổ chức ở 3 miền.

- Sự hỗ trợ của các thành viên SpaceSpeakers như Touliver, Binz, Rhymastic có vai trò như thế nào trong hành trình trưởng thành của Soobin?

- SpaceSpeakers là gia đình thứ 2 của tôi, không chỉ gắn kết cuộc sống, tình cảm bên ngoài mà còn cả công việc. Ngày xưa tôi mải chơi và thiếu tính kỷ luật, các anh em giúp tôi thay đổi, chuyên tâm vào công việc và tiến bộ hơn. Các anh cũng giúp tôi khai phá những điều mới mẻ trong âm nhạc và trở nên mạnh mẽ hơn, không chịu khuất phục trước bất kỳ ai.

Vừa qua, khi tôi chuẩn bị dự án mới, anh Touliver nhờ mọi người sang nhà để nghe từng sản phẩm và cho ý kiến. Anh Binz, Rhymastic góp ý về lời bài hát. Anh Touliver, SlimV hoàn thiện khung bài.

Khi làm việc, chúng tôi luôn hướng đến tính tập thể và tôn trọng ý kiến của nhau. Tuy nhiên, trong sản phẩm lần này, có nhiều cuộc tranh luận nảy lửa và khá căng thẳng. Cuối cùng, anh Touliver luôn là người phá bỏ bầu không khí đó bằng những câu nói rất hài hước.

Soobin cho biết năm 2019 anh khủng hoảng, mất cảm hứng sáng tác. Ảnh: Bá Ngọc.

- Touliver là người quyền lực và có tiếng nói nhất trong nhóm?

- Anh Touliver là anh cả và khá quyền lực đấy. Ví dụ trong bài Trò chơi, có câu hát tôi rất muốn giữ lại nhưng anh Touliver bắt phải đổi. Trong tình huống đó, chúng tôi buộc phải bỏ phiếu để đưa ra quyết định cuối cùng. Anh Rhymastic, SlimV đồng tình với Touliver còn Binz theo hướng của tôi.

Đương nhiên, tôi cũng có ấm ức và trong quá trình làm việc, chúng tôi mâu thuẫn, bất đồng quan điểm, tranh cãi rất nhiều lần. Tuy nhiên, tôi tin tưởng anh Touliver có lý và cái nhìn khách quan.

- Vì sao Touliver có sức ảnh hưởng lớn như vậy?

- Không chỉ tôi mà có lẽ cả đội đều nghe lời anh Touliver. Tôi cũng không biết tại sao nhưng anh Touliver sống rất chuẩn mực. Tôi nghĩ hiếm ai sống chuẩn mực như vậy khi mà thế giới bên ngoài có rất nhiều cám dỗ. Nghệ sĩ ít nhiều thường có tật xấu và dễ bị tác động bởi yếu tố khách quan. Nhưng anh Touliver gần như không. Anh ấy nghĩ được cho gia đình, bạn bè và luôn muốn chúng tôi cùng nhau đi lên chứ không phải vì nổi tiếng mà sống buông thả, có tiền thích tiêu gì thì tiêu.

- Anh hoàn toàn nghe lời hay có khi nào phản kháng lời khuyên của đàn anh?

- Tôi có tật xấu là hay thức đêm, mê game và chơi điện tử. Anh Hoàng bắt tôi thay đổi thói quen đó. Anh bắt tôi dậy sớm, tập gym, ăn uống khoa học hơn. Anh ấy muốn mọi người gạt hết những điều không cần thiết để luôn duy trì tinh thần thoải mái nhất.

Có những món đồ tôi rất thích và đủ khả năng mua nhưng anh Touliver khuyên tôi cái gì cần thiết hãy mua. Những gì anh thấy không cần thiết thì can tôi bằng được. Anh ấy muốn chúng tôi có suy nghĩ tiền kiếm ra không dễ dàng nên mỗi khi chi tiêu hay mua gì đó đều phải trân trọng. Đó là điều tôi rất tôn trọng anh Hoàng.

“Kiếm được tiền, tôi dễ sa đà vào đồ hiệu”

- Đã bao giờ anh buông thả?

- Để tôi nhớ xem, có lẽ rất ít. Tôi chỉ buông thả kiểu khi rảnh thì chơi game hoặc mua sắm từa lưa. Tôi thích mua quần áo, đồ hiệu, kính hay đổi xe. Khi kiếm được tiền, tôi dễ sa đà vào những khoản chi tiêu đó. Ngoài ra tôi cũng hay đi chơi. Tôi cứ nghĩ khi làm ra tiền thì phải nuông chiều, yêu bản thân một chút.

Lắm lúc nghĩ lại tôi cũng thấy mình không nên hoang phí quá và cần hạn chế thói quen đi chơi, gặp gỡ bạn bè tới sáng ảnh hưởng đến sức khỏe.

Nam ca sĩ cho biết anh không muốn tiếp tục hát ballad mà theo đuổi dòng nhạc mình yêu thích. Ảnh: Bá Ngọc.



- Tần suất đổi xe của anh như thế nào và chiếc xe hiện tại anh dùng có giá bao nhiêu?

- Cũng không nhiều lắm, chiếc xe hiện tại tôi đang đi là lần đổi thứ 3. Cái này tôi đổi vào tháng 11/2019 với giá khoảng 4 tỷ đồng .

- Ngoài ra, anh còn sở thích nào khác?

- Tôi rất thích đi biển, du lịch. Năm 2019, tôi đi Mỹ, châu Âu, Pháp. Đến nay tôi đi khoảng 20 nước.

Những lần đi lại như thế, tôi trải nghiệm cả cuộc sống đời thường và sang chảnh. Đi rồi mới biết, tôi được tiếp cận với nhiều điều mới mẻ và mở mang tầm nhìn. Có những thứ tôi chưa được thấy bao giờ. Nhận thức giữa cái đẹp, sự ngăn nắp và cổ điển pha trộn với nhau làm bản thân tôi nâng tầm nhận thức rất nhiều. Ý thức con người và sự văn minh ở những nơi đã đi qua cũng làm thay đổi tư duy của tôi.

- Xăm mình có phải một trong những sở thích của Soobin?

- Những hình xăm này tôi có khá lâu. Nhiều người còn định kiến nhưng tôi thấy hình xăm rất nghệ thuật. Mỗi hình xăm đều có ý nghĩa và câu chuyện gắn liền với tôi.

Bên tay phải là con khỉ. Đây là linh vật và năm tuổi của tôi. Tay trái có hình chìa khóa in chữ S. Đó là tên của tôi và mang ý nghĩa chìa khóa mang tới thành công. Tôi còn rất nhiều hình xăm khác, trong đó khiến mọi người tò mò nhất chắc là hình ở giữa ngực. Nó mang ý nghĩa "best and only". Tôi muốn là người đỉnh nhất và duy nhất.

- Đỉnh nhất và duy nhất chắc chắn cũng gặp nhiều khó khăn, áp lực nhất?

- Chắc chắn là như thế. Hai điều đó luôn đi kèm với nhau nhưng tôi không quá lo lắng.

- Với anh, như thế nào là đỉnh nhất?

- Tôi muốn mình đỉnh nhất ở mọi mặt. Tôi cũng chưa tưởng tượng cảm giác khi đứng trên đỉnh cao như thế nào. Nhưng nếu có ngày đó, tôi nghĩ mình rất tự hào. Tôi sẽ kể cho con nghe về việc bố của nó trở thành người đàn ông tuyệt vời như thế nào.

- Anh có nghĩ mình thực hiện được tham vọng đó, nhất là vài năm trở lại đây, sự nghiệp của anh được đánh giá chững lại?

- Thật ra người có tham vọng mới có mục tiêu để cố gắng. Tôi không đặt áp lực về việc phải thực hiện mục tiêu ở thời điểm nào. Đến tuổi này, tôi nhận ra càng đặt cho bản thân áp lực thì càng khó tìm được cảm giác an toàn để bước lên cái đỉnh đó.

Năm 2020, Soobin đổi nghệ danh, đánh dấu cột mộc mới. Ảnh: Bá Ngọc.

- Ngoài SpaceSpeakers, đồng nghiệp anh thân thiết trong showbiz có ai?

- Tôi không có nhiều mối quan hệ thân thiết với anh chị em nghệ sĩ trong showbiz. Tôi quen biết vài người nhưng không tiếp xúc quá nhiều chẳng hạn Bảo Anh, chị Min, anh Lê Hiếu.

Có lẽ lý do nằm ở bản tính của tôi. Tôi luôn thu mình, chỉ muốn có địa phận riêng trong showbiz. Tính tôi cũng không cởi mở khi gặp người lạ. Tôi ngại, sợ những chuyện không hay vô tình đến với mình mà những câu chuyện ở showbiz nhiều khi phát triển theo hướng tôi không thể kiểm soát.

“Tôi là dân chơi trong tình yêu”

- Nhưng anh lại liên tục vướng tin đồn hoặc có mối quan hệ với những cô gái xinh đẹp trong showbiz. Tình yêu là ngoại lệ hay anh đào hoa, luôn thu hút các cô gái vây quanh?

- Chẳng chàng trai nào không thích mình đào hoa nhưng quan trọng bản thân như thế nào thôi. Có thể khán giả thấy hình ảnh của tôi đào hoa và được nhiều cô gái vây quanh. Nhưng đó chỉ là hình ảnh phụ trợ cho MV.

Ở ngoài tôi như thế nào mọi người cứ tìm hiểu xem. Tôi cũng không muốn nói quá nhiều về chuyện tình cảm hay sự đào hoa của mình. Một người bí ẩn bao giờ cũng hấp dẫn hơn việc cứ tự nói ra tất cả.

- Thời gian qua anh vướng tin đồn hẹn hò hot girl Hà Nội rồi đến Ngọc Thảo. Anh nói thế nào về vấn đề này?

- Hiện tại tôi chưa có người yêu và chỉ muốn tập trung cho công việc.

- Anh dự tính bao nhiêu tuổi sẽ kết hôn?

- Ngày xưa, tôi nghĩ mình sẽ cưới sớm, thậm chí trêu đùa fan là 28 tuổi sẽ kết hôn. Tuy nhiên, hiện tại, tôi nghĩ chắc phải 3-4 năm nữa. Anh Hoàng 33 tuổi tổ chức hôn lễ, tôi sẽ noi gương anh ấy, tuổi đó mới cưới.

Nhiều thành viên trong nhóm SpaceSpeakers đã lập gia đình. Nhìn vào các anh, tôi cũng muốn sống đầy đủ và đạt đến tiêu chuẩn như vậy. Do đó, từ hiện tại, tôi muốn nỗ lực, cố gắng hơn để chuẩn bị thật tốt cho tương lai.

- Anh muốn kết hôn với một cô gái như thế nào?

- Tôi muốn một người bạn gái cá tính và hiểu cho công việc của tôi. Cô ấy có thể là một người bạn để tôi tâm sự mọi điều.

- Trong tình yêu, anh là một dân chơi như chàng trai trong “Trò chơi” hay kẻ si tình, lãng mạn như “Phía sau một cô gái”?

- Chắc phải dân chơi một chút thì mới có cảm hứng. Tôi muốn từng cử chỉ, cách đối phương đưa mình vào câu chuyện của họ không quá đơn điệu và phải có gì đó hấp dẫn.