Soobin, SlimV mang đến màn trình diễn choáng ngợp trong ‘The Playah’

Với kỹ thuật thanh nhạc, khả năng trình diễn và sử dụng nhạc cụ tài tình, Soobin đưa khán giả đến với không gian âm nhạc pha trộn giữa cổ điển và hiện đại trong "The Playah".

The Playah (Special Performance) là bản mashup 3 bài hát Trò chơi - BlackJack - Tháng năm, nằm trong EP The Playah được phát hành cuối năm 2020 của Soobin. MV được xây dựng như một buổi trình diễn của Soobin cùng ban nhạc gồm 32 nhạc công và 12 nhạc cụ do SlimV chỉ đạo âm nhạc. Với độ dài 7 phút 30 giây phút, SlimV đã trưng trổ được kiến thức sâu rộng của mình, cũng như tạo ra được sân khấu để Soobin phô diễn kỹ thuật thanh nhạc và trình diễn.

Soobin thể hiện giọng hát nhiều cảm xúc trong MV mới.

Nhiều khán giả đánh giá SlimV đã thành công khi không lặp lại bản gốc đã quá quen thuộc với người hâm mộ, điều dễ thấy trong các bản mashup và remix. Thay vì cố diễn đạt lại công trình nhạc điện tử kỳ công của Touliver, SlimV chọn cách làm lại từ đầu và khoác lên The Playah chiếc áo mới bằng R&B, disco funk pha trộn với nhạc cổ điển.

Bản phối dài gần 8 phút mở đầu bằng những âm trầm đầm chắc từ contrabass, mang âm hưởng disco funk những năm 70, 80. Sau đó khi Soobin cất tiếng hát, giai điệu uyển chuyển trở thành R&B với những tầng âm hoà hợp mang cảm giác lả lơi nhưng sang trọng, hỗ trợ nam ca sĩ thể hiện ưu thế trong dòng nhạc R&B.

Nửa sau của MV trầm lắng hơn, chất giao hưởng trở nên rõ nét với sự hỗ trợ của dàn dây. SlimV đã khéo léo để trống một khoảng cho Soobin tự do thể hiện tay đàn khá điêu luyện của mình. Đất diễn cho vocal của nam ca sĩ trong phần này nhiều hơn, vì số lượng nhạc cụ giảm xuống chỉ còn dàn dây và trống. Vẫn là Tháng năm nhưng da diết, day dứt và cũng choáng ngợp hơn ở những điểm cao trào dễ làm người nghe xao động.

Soobin mang đến hình ảnh trưởng thành hơn trong The Playah.

SlimV được biết đến là nhà sản xuất có nền tảng kiến thức vững vàng, biết cách vận dụng linh hoạt các chất liệu khác nhau vào âm nhạc của mình để tạo ra những bản phối được yêu thích. Trước đây, anh từng phát hành 2 bản nhạc The EDM Orchestra và Rhapsody Tây Bắc, kết hợp nhạc điện tử, nhạc cụ cổ điển phương Tây cùng với nhạc cụ dân tộc Việt Nam.

2 bản nhạc này được khán giả trong và ngoài nước biết đến và yêu mến vì sự pha trộn văn minh, hài hòa giữa những yếu tố tưởng chừng ít liên quan trong âm nhạc. SlimV chia sẻ: “Âm nhạc là thế giới của những âm thanh. Dù cho đó là nhạc cụ giao hưởng, nhạc cụ dân tộc, nhạc điện tử thì đều là âm thanh, tôi coi đó là những phương tiện để đem lại cảm xúc cho khán giả. Tôi ghét những rào cản. Âm nhạc của tôi không có chỗ cho nhà tù của những tiêu chuẩn hay quy tắc. Sai mà hay là đúng”.

Đây là một trong những lần hiếm hoi khán giả được thấy Soobin là chính mình trong một MV. Không phải chàng trai si tình buồn bã hay dân chơi xế xịn hàng hiệu, Soobin của MV The Playah đơn thuần là một nghệ sĩ, đứng trên sân khấu trình diễn những kỹ năng của mình. Nhưng không vì thế mà chủ nhân của The Playah kém đi sức hút, thậm chí nam ca sĩ trong phiên bản này còn quyến rũ hơn trước rất nhiều.

Soobin mang đến nhiều màu sắc âm nhạc trong MV mới.

Chất giọng linh hoạt cho phép Soobin thoải mái hát với nhiều thể loại khác nhau. Điều này thấy rõ trong MV, khi cùng một bản phối có sự chuyển đổi giữa nhiều màu nhạc nhưng anh vẫn cho thấy sự linh hoạt trong giọng hát. Anh nhấn nhá đúng lúc, đúng chỗ để tạo ra sự phối hợp nhịp nhàng với dàn nhạc.

Một điểm đáng khen nữa dành cho Soobin chính là kỹ năng trình diễn. Không còn những động tác vũ đạo được dàn dựng chỉn chu, nam ca sĩ để cơ thể phiêu theo âm nhạc. Đâu đó vẫn thấy được bóng dáng của Michael Jackson trong những bước nhảy, nhưng chừng mực và hợp lý.

Bên cạnh đó, phần diễn tấu piano của Soobin cũng được lấy cảm hứng từ Bruno Mars - một nghệ sĩ lớn khác mà anh thần tượng và không ngại thể hiện sự yêu mến của mình.

Nam ca sĩ trình diễn khả năng sử dụng nhạc cụ tài tình.

Dễ thấy ở Việt Nam, sức ảnh hưởng của Kpop lớn hơn nên ít thấy màu sắc của những huyền thoại nhạc quốc tế được các ca sĩ trẻ vận dụng. Soobin là một trong số ít trường hợp tìm đến những nguồn cảm hứng mới lạ và mang tầm quốc tế hơn.

Với The Playah (Special Performance), Soobin và SlimV đã mở ra một hành trình âm nhạc đầy hứa hẹn. Âm nhạc được đầu tư đúng mức, cùng với sự chuyên tâm của nghệ sĩ dành cho tác phẩm của mình sẽ luôn được yêu mến và ủng hộ. Hiện tại, (Special Performance) nằm ở vị trí #3 Top Âm nhạc thịnh hành, #7 Top thịnh hành trên YouTube. Độc giả xem thêm MV tại đây.