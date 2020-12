Soo Young (SNSD) và bạn trai kỷ niệm 3.000 ngày yêu

Nam diễn viên Jung Kyung Ho tiết lộ anh và Soo Young (SNSD) đã gắn bó gần 3.000 ngày. Hai người không tổ chức kỷ niệm lớn hay tặng nhau quà đắt tiền.

Diễn viên Jung Kyung Ho và thành viên SNSD Choi Soo Young được xem là một trong những cặp tình nhân đáng ngưỡng mộ nhất showbiz Hàn. Hai người đã hẹn hò hơn 8 năm nhưng vẫn duy trì tình cảm ngọt ngào.

Trong một video được đăng tải hôm 19/11, Jung Kyung Ho đã đi mua sắm với bạn thân Go Kyu Pil. Hai người trò chuyện về kế hoạch trong ngày kỷ niệm quan hệ tình cảm.

Go Kyu Pil cho biết: "Vào ngày kỷ niệm, tôi và bạn gái sẽ du lịch đâu đó. Hoặc nếu không có đủ thời gian, chúng tôi sẽ ăn tối ở một nhà hàng sang trọng".

Trong khi đó, Jung Kyung Ho cho biết anh và bạn gái Choi Soo Young không quá quan trọng những ngày kỷ nhiệm thông thường. "Tôi đã trải qua nhiều dịp kỷ niệm rồi. Một trăm ngày, một nghìn ngày, không lâu trước đây tôi và cô ấy còn kỷ niệm 2.900 ngày bên nhau", nam diễn viên Hospital Playlist tâm sự với bạn.

Jung Kyung Ho tiết lộ anh và Soo Young vừa kỷ niệm 2.900 ngày yêu.

"Vì đã trải qua nhiều dịp kỷ niệm như thế, nên chúng tôi đặt vấn đề trân trọng lẫn nhau lên vị trí ưu tiên hơn là lễ lạt. Tôi và cô ấy dặn nhau rằng đừng chuẩn bị quà cáp đắt đỏ làm gì, cứ cùng nhau tới Sokcho là được", tài tử 37 tuổi nói thêm.

Việc Soo Young và Jung Kyung Ho đã gắn bó gần 3.000 ngày khiến người hâm mộ bất ngờ. Cặp sao luôn duy trì tình cảm bền chặt, ngọt ngào nhưng khá kín tiếng, ít khi xuất hiện cùng nhau hay nhắc đến người yêu trên truyền hình.

Soo Young sinh năm 1990, là thành viên "nhóm nữ quốc dân" SNSD. Sau khi rời SM Entertainment, cô tập trung theo đuổi sự nghiệp diễn xuất và từng xuất hiện trong các phim The Third Hospital, Man In The Kitchen, My Spring Days...

Jung Kyung Ho sinh năm 1983. Anh được xếp vào hàng ngũ diễn viên thực lực của màn ảnh Hàn và là con trai đạo diễn Jung Eul Young. Sorry, I love you, You'll know... là những bộ phim gắn liền với tên tuổi nam diễn viên. Năm 2020, bộ phim Hospital Playlist giúp Jung Kyung Ho trở lại hàng ngũ sao nam được chú ý nhất trong showbiz.

Cặp sao bắt đầu quan hệ tình cảm từ năm 2012 và công khai hẹn hò vào năm 2014. Trải qua 8 năm gắn bó, người hâm mộ hy vọng Jung Kyung Ho và Soo Young sớm kết hôn.