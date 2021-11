Sony và Marvel Studios tiếp tục làm phim về Spider-Man

Nhà sản xuất Amy Pascal của “Spider-Man: No Way Home” xác nhận nam diễn viên Tom Holland sẽ trở lại với vai Người Nhện trong ít nhất ba phần phim mới.

Nhân dịp Spider-Man: No Way Home chính thức mở bán vé, nhà sản xuất Amy Pascal đã có buổi phỏng vấn với Fandago. Amy Pascal là nhà sản xuất có đóng góp quan trọng vào bộ ba phim Spider-Man do Tobey Maguire thủ vai chính cũng như hai phần The Amazing Spider-Man của Andrew Garfield. Bà cũng góp tiếng nói vào cuộc thương lượng lịch sử giữa Sony Pictures và Walt Disney nhằm đưa siêu anh hùng bắn tơ trở lại màn ảnh.

Trong cuộc phỏng vấn với Fandago, Amy Pascal xác nhận Sony Pictures sẽ tiếp tục hợp tác cùng Marvel Studios để thực hiện những phim điện ảnh tiếp theo về phiên bản Spider-Man của Tom Holland. “No Way Home không phải bộ phim cuối cùng chúng tôi hợp tác sản xuất cùng Marvel Studios. Đây không phải bộ phim cuối cùng về Spider-Man”, bà nói.

Amy Pascal xuất hiện cùng Tom Holland và chủ tịch Marvel Studios Kevin Feige. Ảnh: Getty Images.

Nhà sản xuất khẳng định: “Chúng tôi đang chuẩn bị sẵn sàng cho những bộ phim Spider-Man tiếp theo với Tom Holland và Marvel Studios. Chúng tôi đã làm được ba bộ phim và kế hoạch trước mắt là sản xuất thêm ba phim nữa. Đây không phải bộ phim cuối cùng về Spider-Man trong MCU”.

Nhà sản xuất cũng chia sẻ về những thay đổi với nhân vật Spider-Man của Tom Holland trong phần phim thứ ba: “Bộ phim đề cập đến nhiều vấn đề. Nó kể về gia đình, tình yêu, danh sự và đức hy sinh. Nhưng cốt lõi của câu chuyện luôn là những lựa chọn Spider-Man buộc phải đưa ra. Cậu nhóc luôn bị giằng xé giữa hiện tại và định mệnh đang đón chờ mình”.

Nhờ thỏa thuận hợp tác giữa Sony và Disney, người hâm mộ có cơ hội được thấy Spider-Man sánh vai cùng biệt đội Avengers trên màn ảnh rộng. Ảnh: Sony.

Khi được hỏi về trọng tâm của thương vụ hợp tác giữa Sony và Marvel Studios, Pascal chia sẻ: “Spider-Man luôn đặc biệt và khác lạ với mặt bằng chung. Nhưng tôi nghĩ điều tốt đẹp nhất ta có được là hai tập đoàn lớn chung tay xây dựng một câu chuyện và nhân vật hấp dẫn. Đây là điều ta không hay được chứng kiến”.