Sony có thể lãi lớn nhờ PS5

Thành công của PlayStation 5 góp phần giúp Sony nâng dự báo lợi nhuận trong năm tài chính 2022-2023.

Máy chơi game PlayStation 5 và tay cầm DualSense. Ảnh: Trusted Reviews.

Ngày 2/2, Sony đã nâng dự báo lợi nhuận trong năm tài chính 2022-2023 (kết thúc ngày 31/3) từ 8,84 tỷ USD lên 8,99 tỷ USD , tăng 1,7% so với ước tính trước.

Theo dữ liệu của Refinitiv, lợi nhuận ước tính của Sony thấp hơn dự báo của một số nhà đầu tư ( 9,07 tỷ USD ). Con số này cũng thấp hơn lợi nhuận kỷ lục được hãng công bố năm ngoái ( 9,14 tỷ USD ).

Lý do khiến Sony nâng dự báo lợi nhuận đến từ tình hình kinh doanh tích cực của mảng trò chơi điện tử. Công ty Nhật Bản tăng mục tiêu doanh số PlayStation 5 trong năm tài chính lên 19 triệu chiếc.

Mùa mua sắm cuối năm giúp doanh số PS5 của Sony trong quý IV/2022 đạt 7,1 triệu thiết bị, cao hơn con số 3,9 triệu chiếc được ghi nhận cùng kỳ năm ngoái.

"Những cải tiến trên phần cứng và phần mềm của chúng tôi đang mang lại kết quả. Tôi tin đây là động lực đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng trong hoạt động game của công ty", Hiroki Totoki, Giám đốc Tài chính Sony cho biết.

"Tôi bị ám ảnh bởi sự tăng trưởng. Bất cứ doanh nghiệp và công ty sẽ rơi vào vòng xoáy khủng hoảng nếu tốc độ tăng trưởng chậm lại.

Bằng cách tăng trưởng, tôi muốn tạo ra môi trường tích cực, nơi công ty được khách hàng lựa chọn và nhân viên tràn trề năng lượng", Totoki cho biết. Từ ngày 1/4, ông sẽ trở thành Chủ tịch và CEO của Sony Group.

Sony là đối thủ chính của Microsoft và Nintendo trên thị trường máy chơi game. Năm 2022, khủng hoảng chuỗi cung ứng khiến công ty Nhật Bản gặp khó trong việc đáp ứng nhu cầu sản xuất PS5.

Theo Totoki, những rủi ro liên quan đến chuỗi cung ứng vẫn chưa chấm dứt. Trong quý IV/2022, Sony đã đẩy mạnh sản xuất PS5 để đáp ứng nhu cầu của người dùng trong đầu năm mới.

Sony công bố lợi nhuận hoạt động trong quý IV/2022 giảm 7,8% so với cùng kỳ năm ngoái do mảng điện ảnh kinh doanh kém hiệu quả. Một năm trước, bom tấn Spider-Man: No Way Home góp công lớn vào lợi nhuận của công ty.