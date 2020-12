Sony làm lộ tình tiết quan trọng của 'Spider-Man 3'

Sony Pictures đã xóa một video hé lộ khả năng Tom Holland gặp gỡ phiên bản Người Nhện của Tobey Maguire và Andrew Garfield trong "Spider-Man 3".

Comicbook đưa tin Sony Pictures đã xóa bỏ một video trên Sony Channel Latinoamérica, một trong các kênh YouTube chính thức của hãng. Nội dung video hé lộ tình tiết Người Nhện của Tom Holland sẽ gặp gỡ phiên bản đồng nhiệm của Tobey Maguire và Andrew Garfield trong Spider-Man 3.

Đoạn video bằng tiếng Tây Ban Nha nhan đề The 3 Spider-Man Together (đã bị xóa) tổng hợp lại các cảnh từ bộ ba phim Spider-Man do đạo diễn Sam Raimi thực hiện, hai phần phim The Amazing Spider-Man có sự góp mặt của Andrew Garfield và Người Nhện Tom Holland trong Spider-Man: Far From Home.

Đoạn video được đăng lên YouTube ngày 2/12, nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả. Sau đó, Sony nhanh chóng gỡ nội dung này khỏi kênh hôm 3/12.

Theo lời những khán giả kịp xem đoạn phim, video bắt đầu bằng lời dẫn: “Người Nhện yêu thích của bạn là ai? Không phải chọn đâu, vì trong Vũ trụ Điện ảnh Marvel, mọi thứ đều có thể xảy ra”.

Video có đoạn: “Với Spider-Man 3, bạn có thể gặp tất cả họ. Đúng vậy. Ba phiên bản Peter Parker chung tay cứu thế giới”. Đoạn video được gắn nhãn “Tin tức”, dẫn người xem tới mục điểm tin của website Sony khu vực Mỹ Latin cùng lời hứa hẹn “bí mật sẽ sớm được hé lộ”.

Người hâm mộ mong chờ được thấy Spider-Verse (Vũ trụ Người Nhện) đan cài trong Vũ trụ Điện ảnh Marvel. Ảnh: Twitter.

Hôm 3/11, Zendaya, nữ diễn viên thủ vai MJ trong bộ ba phim về Người Nhện của Tom Holland, chia sẻ trên Jimmy Kimmel Live cô “không thể khẳng định hoặc phủ nhận tin tức” Maguire và Garfield sẽ xuất hiện trong Spider-Man 3. Khi Kimmel hỏi liệu đoàn phim Spider-Man 3 ở Atlanta có ăn mừng Lễ Tạ ơn với “mấy anh Người Nhện (Spider-Men)” hay không, nữ diễn viên trả lời: “Không thể nói thế được. Anh suýt lừa được tôi đấy”.

Về phần nam chính Tom Holland, tại sự kiện quảng bá Far From Home hồi 2019, anh từng nhận xét về khả năng đóng Spider-Man 3 cùng Maguire và Garfield: “Điều đó thực sự tuyệt vời, thực sự hay luôn ấy. Người hâm mộ hẳn sẽ rất mong chờ. Nhưng mọi thứ phụ thuộc vào việc Marvel và Sony muốn gì, chứ không phải tôi”.

Bài phỏng vấn của Holland được nhắc lại sau thông tin nhân vật Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) và Electro (Jamie Foxx) sẽ góp mặt trong Spider-Man 3. Jamie Foxx từng thủ vai phản diện Electro trong The Amazing Spider-Man 2 (2014). Sự xuất hiện của có rất có thể là nhờ thuyết đa vũ trụ, tạo nên Spider-Verse trứ danh.

Chủ tịch Marvel Studios, Kevin Feige từng phát biểu khi tuyên bố thỏa thuận hợp tác mới giữa Disney và Sony hồi năm 2019: “Sony sẽ tiếp tục phát triển Vũ trụ Người Nhện của riêng họ. Bạn sẽ không biết bất ngờ gì đang chờ đón mình trong tương lai”.