Sống xanh từ chọn và sử dụng thiết bị văn phòng

Để tạo không gian hài hòa thiên nhiên, bên cạnh việc trồng cây xanh, nhiều doanh nghiệp chú trọng lựa chọn thiết bị thân thiện môi trường, giảm tiêu hao năng lượng.

Trong bối cảnh ô nhiễm, biến đổi khí hậu có chiều hướng diễn biến phức tạp, xanh hóa văn phòng dần trở thành xu hướng tại nhiều quốc gia trên toàn thế giới. Ngày càng nhiều doanh nghiệp đẩy mạnh kiến tạo không gian làm việc hòa hợp với thiên nhiên, hướng đến môi trường làm việc hiệu quả và thể hiện trách nhiệm với môi trường.

Không chỉ mang đến các giá trị thẩm mỹ, xanh hóa chốn công sở còn đem lại nhiều lợi ích về sức khỏe và tinh thần. Những nhân viên làm việc trong không gian nhiều cây xanh và ánh sáng tự nhiên sẽ đạt năng suất cao hơn, dễ dàng đưa ra nhiều sáng kiến và giải pháp mới trong công việc.

Theo khảo sát Tác động toàn cầu của thiết kế xanh tại nơi làm việc do Interface thực hiện với 7.600 nhân viên trên 16 quốc gia, những người làm việc trong không gian nhiều cây xanh, gắn kết tự nhiên sẽ có năng suất cao hơn 6%, độ sáng tạo cũng tăng 15%. Chưa kể, tình trạng căng thẳng, trầm uất vì công việc cũng được giảm thiểu đáng kể.

Tuy nhiên, sự thân thiện môi trường trong không gian làm việc không chỉ hình thành từ số lượng cây cối hay không khí thoáng đãng, mà còn được quyết định bởi những thiết bị công nghệ sử dụng hàng ngày. Để có được văn phòng xanh đúng nghĩa, doanh nghiệp cần lựa chọn thiết bị sử dụng năng lượng hiệu quả, không tiêu tốn tài nguyên. Trong đó, máy in ứng dụng công nghệ hướng đến bảo vệ môi trường là một gợi ý.

Không ít văn phòng đã bắt đầu số hóa tài liệu và quy trình làm việc. Tuy nhiên, thiết bị in vẫn đóng vai trò quan trọng. Dù nhiều doanh nghiệp đã chuyển sang áp dụng chữ ký điện tử, một số loại văn bản pháp lý vẫn cần chữ ký trên giấy. Các bộ phận như marketing vẫn cần bản in giấy để kiểm tra chất lượng thực tế. Bên cạnh đó, ngoài bản sao kỹ thuật số, doanh nghiệp cũng cần bản sao cứng, phòng trường hợp hệ thống lưu trữ gặp vấn đề.

Theo số liệu của Statistic Brain, hàng năm, có hơn 106 triệu máy in được bán ra trên toàn thế giới. Do đó, nhu cầu in ấn trong thời điểm hiện tại không giảm mà chỉ thay đổi để phù hợp định hướng phát triển của doanh nghiệp.

Theo đuổi triết lý sống xanh, doanh nghiệp có thể cân nhắc lựa chọn máy in. Không chỉ đáp ứng các mục tiêu môi trường, đưa hoạt động kinh doanh theo hướng bền vững, một máy in tốt còn giúp tiết kiệm chi phí khi có độ bền cao, năng lượng tiêu thụ ít.

Khi đề cập đến nhu cầu in ấn, Epson luôn là một trong những thương hiệu được nhiều doanh nghiệp tin dùng. Sản phẩm của hãng nổi tiếng về mặt chất lượng, giá thành tốt và thân thiện với môi trường. Chưa kể, các thông số hiệu năng cũng như độ bền của máy Epson được nhiều người dùng đánh giá cao.

Hãng ra mắt dòng máy in phun nạp mực liên tục đầu tiên vào tháng 10/2010 tại Indonesia, sau đó mở rộng thị phần sang các nước Đông Nam Á và toàn cầu. Trong 10 năm qua, với mục tiêu trở thành nhà sản xuất máy in phun nạp mực liên tục số một thế giới, Epson đã bán ra 50 triệu máy trên toàn cầu (tính đến tháng 10/2020).

Theo số liệu của Hiệp hội Quản lý môi trường Nhật Bản, máy in dành cho doanh nghiệp của Epson tạo ra lượng carbon dioxide ít hơn 85% so với máy in thông thường nhờ công nghệ in không nhiệt độc quyền.

Ngày 25/3, Epson ra mắt các sản phẩm máy in phun công nghệ cao không nhiệt EcoTank thế hệ mới cho thị trường Việt Nam, hướng đến đối tượng người dùng doanh nghiệp. Trong đó, công nghệ in không nhiệt với nhiều cải tiến sẽ giữ vai trò quan trọng trong việc tạo nên sức cạnh tranh của hãng trên thị trường.

Cụ thể, công nghệ in không nhiệt góp phần làm giảm thời gian in ấn nhờ quy trình 3 bước đơn giản: Nhận lệnh, phun mực lên giấy và in. Máy không dùng nhiệt để khởi động, tiết kiệm đáng kể lượng điện năng sử dụng. Từ đó, thiết bị đáp ứng nhu cầu in ấn với số lượng lớn, tiết kiệm thời gian cũng như chi phí bảo dưỡng, giúp doanh nghiệp đến gần hơn với mục tiêu kinh doanh và phát triển bền vững.

Đối với mỗi sản phẩm, Epson đều chăm chút tỉ mỉ về tính năng, chú trọng đến từng chi tiết. Điển hình, EcoTank L14150 là một trong những máy in A3 đầu tiên quét lên đến khổ legal. Thiết bị cung cấp chức năng quét và sao chép cho cả khổ giấy legal và folio, in một mặt lên tới khổ A3+ qua khay giấy phụ. Nhờ đó, máy có thể đáp ứng tối đa nhu cầu in ấn, scan, copy của đa dạng nhóm khách hàng.

Kế đến, hai sản phẩm EcoTank L15150 và L15160 đều sử dụng mực gốc dầu thế hệ mới DuraBrite cho bản in sắc nét, rõ ràng. Loại mực này còn hạn chế tình trạng nhòe, kể cả khi in ấn văn bản, mã vạch lẫn hình ảnh.

Người dùng muốn in số lượng lớn, chất lượng lên đến 4.800 dpi, đạt hiệu suất trang cao có thể chọn EcoTank L15160. Hai sản phẩm này phù hợp nhóm khách hàng chú trọng chất lượng và khả năng tiết kiệm chi phí trên mỗi bản in. Trong khi đó, EcoTank M15140 là thiết bị cho những bản in đơn sắc. Tốc độ 25 ipm lên đến khổ A3+, quét và sao chép tốc độ cao thích hợp với nhiều doanh nghiệp và đơn vị bán lẻ.

Với M15140, thiết bị đem đến bản in có độ sắc nét cao, chống nước và chống nhòe, bao gồm cả in mã vạch. Máy đáp ứng tốt nhu cầu in ấn tài liệu kinh doanh trắng đen chất lượng cao.

Tất cả sản phẩm thuộc dòng EcoTank ra mắt lần này đều được tích hợp Wi-Fi và Wi-Fi Direct. Người dùng có thể in ở bất cứ đâu chỉ bằng cách gửi tài liệu từ các thiết bị thông minh thông qua ứng dụng Epson iPrint. Việc điều khiển, in ấn không dây từ xa giúp rút ngắn thời gian, hoàn thành công việc sớm nhưng vẫn đạt kết quả cao. Đây là chức năng cần thiết cho môi trường làm việc năng động, yêu cầu hiệu suất cao.

Bên cạnh đó, các thiết bị EcoTank còn được yêu thích nhờ thiết kế bắt mắt, sang trọng và hiện đại. Phần góc của máy được bo tròn thanh thoát kết hợp kiểu dáng nhỏ gọn, giảm thiểu chiếm dụng diện tích. Người dùng có thể đặt máy trong nhiều không gian khác nhau mà vẫn đảm bảo sự hài hòa với nội thất, môi trường xung quanh.

Ngoài ra, màn hình cảm ứng rõ nét cùng các phím cứng được tích hợp sẵn trên thiết bị cũng giúp người dùng điều khiển dễ dàng hơn.

“Dòng máy in mới của Epson mang đến loạt giải pháp cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ đang tìm kiếm những thiết bị in ấn hiệu suất, chất lượng. Với công nghệ in không nhiệt mang tính cách mạng của Epson, các máy in EcoTank góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh cao thông qua việc tiết kiệm thời gian, chi phí, góp phần giảm tác động lên môi trường”, ông Tsumura Tsukasa, Tổng giám đốc Epson Việt Nam, chia sẻ.

Những tính năng, công nghệ Epson theo đuổi đều thể hiện triết lý phát triển bền vững của thương hiệu. Không chỉ máy in, công ty còn tập trung nguồn lực vào việc đổi mới, đáp ứng nhu cầu, mong đợi của khách hàng cho sản phẩm giao tiếp thị giác, thiết bị đeo và robot.

Kết nối với con người thông qua công nghệ hiện đại và thiết bị tiện dụng, Epson đã và đang cho thấy tâm huyết của thương hiệu này trong việc đóng góp vào sự phát triển bền vững của xã hội.