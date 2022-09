Sống xanh phong cách Hàn Quốc tại Quy Nhơn

Công trình kiến trúc xanh phong cách Hàn Quốc là nguồn cảm hứng của nhiều nhà phát triển bất động sản tại Việt Nam, nổi bật là Danh Khôi với dự án Kỳ Co Gateway (Quy Nhơn).

Hàn Quốc là quốc gia nổi bật tại châu Á theo đuổi phong cách kiến trúc xanh nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu. Nhiều công trình tại đây đã trở thành biểu tượng nổi tiếng toàn cầu. Phải kể đến vườn thẳng đứng Gwanggyo Seoul với cách thiết kế các tòa nhà tựa chân ruộng bậc thang xanh mướt. Hay dự án thành phố nổi ngoài khơi Busan - công trình chống lũ đồng thời là mô hình đô thị nổi đầu tiên trên thế giới.

Hàn Quốc cũng đứng sau ý tưởng xây dựng “thành phố 10 phút” trong lòng Seoul. Toàn bộ hạng mục sử dụng nguồn năng lượng sạch, cư dân có thể di chuyển đến mọi nơi trong 10 phút.

Với nhiều công trình mang tính biểu tượng và tính ứng dụng cao, phong cách xanh Hàn Quốc trở thành cảm hứng cho nhiều dự án lớn tại các quốc gia. Nhất là khi trào lưu sống xanh ngày càng lan rộng, phổ biến từ kiến trúc xây dựng, phối cảnh không gian đến nghệ thuật sắp đặt màu sắc, nội thất.

Tại Việt Nam, kiến trúc phong cách Hàn Quốc khá đậm nét tại các đô thị lớn, khu vực tập trung đông đảo du khách và cư dân người Hàn hoặc người yêu thích văn hóa, kiến trúc của đất nước kim chi. Tất cả tạo nên “đặc sản” phố Hàn, len lỏi vào từng khu đô thị lớn đến tuyến phố du lịch. Trong đó phải kể đến các khu đô thị tại Trung Hòa, Nhân Chính, Mễ Trì hay Mỹ Đình (Hà Nội), khu đô thị cao cấp Phú Mỹ Hưng (quận 7, TP.HCM) hay các khu phố Hàn tại Đà Nẵng (đường Phạm Văn Đồng, Dương Đình Nghệ…).

Dự án Kỳ Co Gateway - khu đô thị xanh phong cách Hàn Quốc tại Quy Nhơn. Ảnh phối cảnh dự án.

Tiếp nối các “thủ phủ” du lịch lớn, thành phố Quy Nhơn (Bình Định) - nơi diễn ra sự kiện quốc gia “Gặp gỡ Hàn Quốc 2022” - vừa xuất hiện khu đô thị xanh phong cách Hàn Quốc trên vịnh đảo Phương Mai. Dự án có tên Kỳ Co Gateway.

Trong tương lai, bán đảo Phương Mai cùng toàn bộ khu kinh tế Nhơn Hội được kỳ vọng trở thành trung tâm thương mại thịnh vượng - cực tăng trưởng mới của Quy Nhơn, đồng thời là đô thị hút khách du lịch với nền văn hóa hội nhập giàu bản sắc.

Kỳ Co Gateway sở hữu vị trí mặt tiền quốc lộ 19B trên bán đảo Phương Mai, nằm ngay cửa ngõ khu kinh tế Nhơn Hội. Dự án có quy mô hơn 45,9 ha được kỳ vọng trở thành một trong những khu đô thị xanh kiểu mẫu phong cách Hàn Quốc đầu tiên tại thành phố Quy Nhơn.

Tổng thể dự án có sự hài hòa sắc xanh của trời, biển và vườn cây. Tất cả góp phần tạo nên lối sống xanh, mang đến không gian nghỉ dưỡng trong lành, mở ra vẻ đẹp phóng khoáng từ những vịnh biển nổi tiếng tại miền Trung Việt Nam.

Nội khu Kỳ Co Gateway được thiết kế nhiều tiện ích độc đáo, mang hơi thở xứ sở kim chi. Ảnh phối cảnh dự án.

Dự án Kỳ Co Gateway được định hướng quy hoạch, xây dựng hệ thống tiện ích tựa “Seoul” thu nhỏ. Tất cả không gian trải nghiệm mô phỏng các địa danh nổi tiếng xứ sở kim chi: Công viên Ánh sáng lấy cảm hứng từ Everland Resort - top 10 công viên giải trí lớn nhất thế giới, 7 con phố sầm uất của Seoul (gồm phố nhà giàu Pyeongchangdong, phố văn hóa Itaewon, phố ẩm thực - trình diễn nghệ thuật Hongdae, phố kim hoàn Cheongdamdong, phố thời trang - mỹ phẩm Myeongdong, phố streetfood Sindangdong, phố lưu niệm - phụ kiện Insadong).

Đón đầu trào lưu sống xanh, cùng lợi thế về vị trí và pháp lý hoàn chỉnh, sổ đỏ từng nền, dự án Kỳ Co Gateway đang chinh phục khách hàng an cư lẫn đầu tư (kinh doanh dịch vụ lưu trú hoặc chuyển nhượng).

Để gia tăng cơ hội sở hữu sản phẩm đất nền Kỳ Co Gateway, Tập đoàn Danh Khôi triển khai nhiều chương trình ưu đãi: Người mua thanh toán thành công đợt đầu tiên được tặng 2 lượng vàng SJC; chiết khấu 1-4% với khách mua sỉ; hỗ trợ vay đến 65% hay tặng đến 100 triệu đồng nếu xây nhà ngay (áp dụng cho 100 khách mua đầu tiên). Bên cạnh đó, khách hàng được hỗ trợ lãi suất 0% và ân hạn nợ gốc trong vòng 18 tháng khi mua đất nền ven biển Kỳ Co Gateway. Dự án do Danh Khôi Miền Bắc làm tổng đại lý tiếp thị và phân phối. Độc giả liên hệ hotline 0931636838, tham khảo website nhonhoinewcity.com.vn/kycogateway.