Sống tiện nghi nhờ giải pháp smarthome

Với giải pháp smarthome, chủ nhân căn hộ có thể điều khiển, quản lý nhiều thiết bị trong nhà chỉ với vài cú chạm trên smartphone.

Trong kỷ nguyên 4.0, công nghệ ngày càng được ứng dụng nhiều hơn trong cuộc sống gia đình. Trong số đó, smarthome (căn hộ thông minh) đã trở thành yếu tố mới quyết định xu hướng nhà ở của người dân.

Xu hướng căn hộ 4.0 tại các đô thị

Theo JLL Việt Nam, xu hướng lựa chọn căn hộ thông minh đang phát triển mạnh ở châu Á, gần đây đã thâm nhập vào Việt Nam. Điều này đến từ tốc độ đô thị hóa nhanh và sự gia tăng của các đô thị lớn.

Đang sinh sống tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, anh Việt (trưởng phòng xuất nhập khẩu, 30 tuổi) cho biết: “Là người đam mê công nghệ, tôi rất thích mô hình smarthome để quản lý các thiết bị điện tử, vừa giúp tối ưu năng lượng, vừa đảm bảo an ninh, tiện lợi cho cả gia đình”.

Vợ anh Việt - chị Hà (nhân viên marketing, 28 tuổi) cũng chia sẻ thêm về cuộc sống mình luôn mơ ước: “Khi nghe chồng kể về căn hộ thông minh mà chỉ cần vài cú chạm đã có thể tự điều khiển mọi hoạt động trong nhà, tôi rất háo hức. Nhờ công nghệ này, việc nhà sẽ dễ thở hơn, nhờ đó tôi có thêm thời gian cho chồng con và bản thân”.

Thế hệ millennials là những người ưa chuộng công nghệ smarthome.

Nắm bắt xu hướng smarthome, Vinhomes Smart City đã áp dụng công nghệ này cho tòa căn hộ The Grand Sapphire 3 (GS3). Các căn hộ của tòa nhà được đồng bộ giải pháp smarthome đến từ Vinsmart, đảm bảo ba yếu tố cốt lõi là an ninh an toàn, tiết kiệm và tiện nghi.

Sống tiện nghi với giải pháp smart home tại GS3

Giải pháp Smart Home của GS3 có hệ thống máy chủ được đặt ngay tại Việt Nam với cam kết bảo mật dữ liệu từ Vingroup, đảm bảo an ninh thông tin cho người dùng. Cùng với đó, thiết bị camera và cảm biến chuyển động sẽ gửi cảnh báo xâm nhập bất thường về ứng dụng trên điện thoại, xóa bỏ lo âu về trạng thái an ninh an toàn của ngôi nhà mỗi khi gia chủ đi vắng.

Giải pháp căn hộ thông minh Vinsmart của GS3 có hệ thống máy chủ đặt tại Việt Nam.

Với 3 hình thức giao tiếp như thao tác trực tiếp với hệ thống công tắc, sử dụng trên ứng dụng điện thoại hoặc ra lệnh bằng giọng nói, hệ thống smarthome của Vinsmart sẽ giúp chủ nhân vận hành cả căn nhà dễ dàng, bất kể khoảng cách địa lý. Dựa trên thói quen và sở thích của chủ căn hộ, các chức năng sẽ được thiết lập linh hoạt, phục vụ nhiều nhu cầu như chọn thời điểm bật/tắt các thiết bị điện, khởi động bình nước nóng trước khi về nhà…

Không chỉ đem tới sự tiện nghi khi mọi hoạt động trong nhà được tự động hoá theo các ngữ cảnh lập trình trước, với giải pháp smarthome của GS3, người dùng có thể tiết kiệm đáng kể điện năng tiêu thụ cũng như thời gian so với phải quản lý bằng tay.

Thuộc Vinhomes Smart City, GS3 thừa hưởng 4 ưu thế an ninh - an toàn thông minh, vận hành thông minh, căn hộ thông minh và cộng đồng thông minh. Tại đây, nhiều công nghệ được áp dụng từ bên trong tới ngoài như nhận diện gương mặt nhằm kiểm soát ra vào, phân tầng thang máy, bảng radar thông báo tốc độ phương tiện, nhà để xe thông minh…

Tòa căn hộ GS3 là minh chứng cho nỗ lực của Vingroup trong việc ứng dụng công nghệ để nâng tầm trải nghiệm sống của người Việt. Trong thời gian tới, GS3 hứa hẹn là điểm an cư lý tưởng, quy tụ cộng đồng gia đình trẻ văn minh.