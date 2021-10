Sống sót sau 29 ngày trôi dạt trên biển

Trong gần 1 tháng trôi dạt 400 km, hai người đàn ông sống sót nhờ cam, dừa và nước mưa trước khi được giải cứu.

Sáng 3/9, Livae Nanjikana và Junior Qoloni leo lên chiếc thuyền máy nhỏ, 60 mã lực rời hòn đảo Mono thuộc tỉnh Western, quốc đảo Solomon. Họ hướng đến thị trấn Noro nằm trên đảo New Georgia, cách điểm khởi hành khoảng 200 km về phía nam.

Tuy nhiên, thời tiết khắc nghiệt khiến hai người đi chệch hướng và trôi dạt đến vùng biển ngoài khơi Papua New Guinea, theo VICE.

“Chúng tôi gặp phải thời tiết xấu kèm mưa lớn, mây đen dày đặc và gió mạnh trên đường đi. Không thấy hòn đảo nào, chúng tôi quyết định tắt động cơ và lênh đênh trên biển. Chúng tôi vẫn còn chút nhiên liệu”, Nanjikana nói với Solomon Islands Broadcasting Corporation.

Trong 9 ngày đầu, Nanjikana và Qoloni cầm cự bằng những quả cam mang theo từ nhà. 20 hôm sau đó, họ sống nhờ những trái dừa trôi trên biển. Mỗi khi thấy chúng, hai người nổ máy thuyền ra vớt lên, dùng mỏ neo cùng chiếc rìu nhỏ để bổ.

Hai người đàn ông sử dụng mảnh vải bạt để hứng nước mưa uống. Họ dựng cột buồm tạm bợ và chèo thuyền đi “theo hướng gió”.

Hai người đàn ông khởi hành từ quần đảo Solomon vào đầu tháng 9 để thực hiện hành trình 200 km nhưng gặp nạn. Một tháng sau, họ trôi dạt đến quốc gia láng giềng Papua New Guinea. Ảnh: Alamy.

Sau 29 ngày, Nankijana và Qoloni bắt gặp một ngư dân ngoài khơi bờ biển New Britain, Papua New Guinea. Sau khi vào bờ ngày 2/10, hai người được đưa vào thị trấn Pomio vì kiệt sức, không thể đi lại. Họ hiện nghỉ ngơi ở Papua New Guinea, chờ được hồi hương.

“Chúng tôi không biết mình đang ở đâu nhưng không ngờ trôi dạt đến tận một đất nước khác”, Nanjikana nói với The Guardian.

Dù thừa nhận việc mắc kẹt khá đáng sợ, anh mô tả một tháng trên biển cũng là khoảng thời gian được tách biệt với đại dịch đang hoành hành trên toàn cầu.

“Khi ở ngoài đó, tôi không nghe tin gì về Covid-19 hay bất cứ điều gì khác. Tôi mong được trở về nhà nhưng đó cũng là quãng thời gian tuyệt vời”, Nanjikana cho biết.

Hơn một tuần sau, hai người đàn ông khác đến từ quốc gia Kiribati ở Nam Thái Bình Dương cũng được giải cứu sau 7 ngày trôi dạt trên biển.

Chiều 30/9, các ngư dân này rời đảo san hô Tarawa trên chiếc xuồng ba lá để đến đảo Maiana chỉ cách đó vài giờ. Tuy nhiên, họ mất tích cho đến khi được tìm thấy ở vùng biển của quần đảo Marshall. Trước đó, vị trí của nhóm gặp nạn được phi hành đoàn của máy bay thuộc Không quân Hoàng gia New Zealand xác định sau khi quét tìm kiếm trên khu vực rộng hơn 18.900 km2, theo Radio New Zealand.