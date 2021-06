Song Seung Hun áp lực khi tham gia 'Voice' phần 4

Tài tử sinh năm 1976 cảm thấy áp lực bởi "Voice" là tác phẩm có lượng người hâm mộ lớn. Anh cũng sợ bản thân khó thích nghi với bạn diễn trong phim.

Theo Korea Times, Song Seung Hun - nam chính thủ vai Derek Jo - chia sẻ anh gặp không ít áp lực khi tham gia bộ phim ăn khách Voice phần 4.

"Lần đầu tiên được giao vai diễn kiểu này, tôi rất phấn khích, nhưng cảm thấy áp lực bởi bộ phim có lượng người hâm mộ quá lớn", nam diễn viên nói trong buổi quảng bá phim.

Seung Hun cho hay thời gian đầu, anh dành tới 90% cảm xúc cho bộ phim. Nam diễn viên nghĩ rằng nếu mọi thứ suôn sẻ, anh sẽ toại nguyện còn nếu không, Seung Hun cho rằng bản thân có lỗi vì không làm tròn trách nhiệm.

Ngoài ra, nam diễn viên sợ rằng sẽ chưa thể thích nghi với cách diễn của đồng nghiệp. Tuy nhiên, nhờ sự giúp đỡ của cả ê-kíp, Seung Hun sớm điều chỉnh được tâm lý.

Song Seung Hun và Lee Ha Na trong buổi họp báo ra mắt Voice phần 4. Ảnh: Korea Times.

Để chuẩn bị cho vai diễn, ngôi sao sinh năm 1976 đã luyện tập cơ bắp, thể lực để có thể hoàn thành những phân đoạn khó như rượt đuổi, bắn súng. "Ban đầu, tôi không biết nên đóng thế nào nhưng may mắn là quá trình ghi hình diễn ra khá thuận lợi", anh chia sẻ.

Trong Voice phần 4, Derek Jo là thủ lĩnh LAPD - đơn vị đã hợp tác với đội cứu trợ Golden Time. Theo mô tả của phía ê-kíp, Derek Jo là người theo chủ nghĩa hoàn hảo, tính cách cứng rắn, không chịu chấp nhận những sai lầm dù là nhỏ nhất.

Đại diện đơn vị sản xuất của Voice 4 cho biết: "Chỉ riêng việc mời được Song Seung Hun nhận vai cũng đủ khiến chúng tôi cảm thấy tự tin và an tâm. Song Seung Hun là người phù hợp nhất cho vai Derek Jo, một nhân vật có ánh mắt có khả năng chỉ huy người khác và ý chí mạnh mẽ. Chúng tôi chắc chắn khả năng diễn xuất của Song Seung Hun sẽ làm nổi bật lên những nét quyến rũ của Derek Jo. Đây là nhân vật ẩn chứa nhiều vết thương lòng và một bí mật không thể cho người khác biết".

Voice là thương hiệu phim trinh thám của đài OCN, mùa đầu tiên phát sóng vào năm 2017. Nội dung phim xoay quanh một trung tâm chuyên nhận các cuộc gọi cứu trợ khẩn cấp, các nhân viên cố gắng chống tội phạm bằng cách sử dụng thông tin hạn chế họ nhận được qua điện thoại.

Song Seung Hun (sinh năm 1976) từng "khuynh đảo" màn ảnh Hàn khi tham gia Trái tim mùa thu. Ngoài ra, tài tử gây ấn tượng với Three Guys and Three Girls - bộ phim đầu tiên đánh dấu hành trình theo đuổi nghiệp diễn của anh. Tuy nhiên, nhiều năm qua, Song Seung Hun luôn gây tranh cãi về diễn xuất. Anh không có sự tiến bộ trong kỹ năng diễn, khả năng biểu đạt cảm xúc trên gương mặt còn đơ cứng.