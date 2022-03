Sống như nghỉ dưỡng kiểu Nhật tại The Sakura, Vinhomes Smart City

Một căn hộ lý tưởng không chỉ là chốn an cư, mà còn trở thành nơi “detox” cho cả gia đình. Đây là lý do phân khu The Sakura (Vinhomes Smart City) được nhiều khách hàng săn đón.

Dịch bệnh kéo dài ảnh hưởng tới tâm lý đi nghỉ dưỡng của nhiều người, song mong ước được “relax” chưa bao giờ suy giảm, áp lực từ cuộc sống đô thị khiến ai cũng cần không gian để sạc năng lượng, giải tỏa căng thẳng. Đây là lúc những chuyến nghỉ dưỡng tại gia được quan tâm, đặc biệt là nghỉ dưỡng kết hợp chăm sóc sức khỏe.

Xuất hiện lần đầu tại Mỹ và lan rộng toàn thế giới, xu hướng staycation (cách ghép chữ giữa “stay” và “vacation”) - kỳ nghỉ tại chỗ - nhanh chóng thể hiện nhiều ưu thế. Khi sở hữu một căn hộ staycation đúng nghĩa, gia chủ không chỉ có được không gian an cư mà còn cả hệ thống tiện ích, cảnh quan chuẩn nghỉ dưỡng ngay cạnh nhà.

Tại Việt Nam, xu hướng này được chủ đầu tư Vinhomes nhanh chóng nắm bắt khi kiến tạo nên những khu đô thị với tính thẩm mỹ cao, sở hữu thế giới tiện ích all-in-one (tất cả trong một) đẳng cấp.

Tiêu biểu như tại phân khu The Sakura (Vinhomes Smart City). Lấy cảm hứng từ xứ sở mặt trời mọc, The Sakura đem đến cho cư dân không gian sống đậm phong cách Nhật Bản với hệ thống tiện ích chăm sóc toàn diện cả về thể chất lẫn tinh thần.

Về nhà tại The Sakura, cả gia đình như sở hữu tấm vé bước vào kỳ nghỉ dưỡng 365 ngày quanh năm. Đó đồng thời là đặc quyền bồi bổ sức khỏe chủ động, hưởng thụ kỳ nghỉ bất cứ lúc nào mà không bị hạn chế bởi dịch bệnh, không cần hoãn lại công việc bận rộn hay lo lắng di chuyển tàu xe mệt mỏi.

Chuyến nghỉ dưỡng mỗi ngày tại The Sakura sẽ bắt đầu ngay khi bình minh ló rạng. Thay vì bị đánh thức bởi những âm thanh huyên náo, xô bồ của phố thị, cư dân The Sakura tỉnh dậy trong bầu không khí trong lành và ánh nắng ban mai rọi qua ban công rộng mở. Nằm giữa đại đô thị Vinhomes Smart City - nơi có mật độ xây dựng chỉ 14,7% - là ưu thế giúp The Sakura sở hữu cảnh quan xanh trong mọi góc nhìn.

Chẳng cần đi xa đến 4.000 km, cư dân vẫn có thể thưởng ngoạn những cảnh quan đặc sắc của xứ phù tang ngay tại The Sakura. Điều đặc biệt là các cảnh quan này được lựa chọn và sắp đặt khéo léo để tạo thành liệu pháp liên hoàn, giúp bồi bổ tinh thần, xoa dịu căng thẳng cho cư dân.

Tại The Sakura, bạn có thể bắt đầu từ việc rũ bỏ muộn phiền ở vườn thiền Bạch Hạc, ngồi xuống ngắm nhìn thiên nhiên như cách làm của người Nhật truyền thống để thả lỏng tâm hồn và tạm quên áp lực. Hồ cảnh quan Nikko là không gian phù hợp để bạn thực hiện thiền định, tập luyện các động tác yoga, hoặc đơn giản là lắng nghe âm thanh của hoa cỏ, chim chóc, mặt hồ… giúp khai thông tâm trí, mở lòng với các cảm xúc tích cực.

Khi tâm hồn rộng mở là thời điểm lý tưởng cho những cuộc trò chuyện thắt chặt tình thân. Vì thế, tiếp nối hành trình “detox cảm xúc” tại The Sakura là vườn trà đạo, đường dạo tơ tằm - không gian dành cho những cuộc hàn huyên tri kỷ.

Bạn cũng có thể tiếp tục hành trình niềm vui nối dài ở thung lũng hoa Hokkaido hay quảng trường nước Ashi. Đây được xem là địa điểm có khả năng truyền cảm hứng tích cực giúp bạn giải quyết công việc, tìm kiếm các ý tưởng sáng tạo giữa không gian thiên nhiên xanh mát.

Bí quyết hạnh phúc của cư dân The Sakura còn nằm ở những phút giây lãng mạn khi ngắm bình minh trên cầu Nhật hoa, chiêm ngưỡng hoàng hôn ở cầu Hinoki. Giữa không gian sống trữ tình, ai cũng muốn thả trôi những muộn phiền, căng thẳng để học cách sống chậm rãi và tận hưởng mọi khoảnh khắc hiện tại.

Với nhiều cư dân đô thị, việc phải ở nhà trong ngày nghỉ là một câu chuyện nhàm chán bởi họ không có hoạt động giải trí nào khác ngoài lướt web, xem phim, chơi game... Thế nhưng với cư dân The Sakura, thư giãn tại gia lại đầy ắp niềm vui với nhiều hoạt động như luyện thể dục thể thao nâng cao sức khỏe ở vườn gym ngoài trời, cùng con tập trên các sân bóng chuẩn quốc tế ngay nội khu…

Hoạt động bơi lội - một trong những bí quyết trường thọ của người Nhật - cũng được chủ đầu tư ưu ái đem đến cho cư dân. The Sakura hiện là phân khu đầu tiên và duy nhất tại Vinhomes Smart City sở hữu hồ bơi bốn mùa mái kính ngay trong phân khu với bể bơi phong cách resort 1.000 m2, bể sục Jacuzzi, phòng xông hơi...

Tại The Sakura, cả gia đình có thể tận hưởng cảm giác hòa mình vào bể bơi và làn nước thanh khiết mỗi ngày mà không cần lo lắng về thời tiết. Đây là liệu pháp thư giãn được người dân xứ phù tang yêu thích, giúp giải tỏa căng thẳng, lưu thông máu và điều hoà huyết áp hiệu quả.

Về với tổ ấm tại The Sakura mỗi ngày, trẻ nhỏ sẽ có không gian lý tưởng để tận hưởng tuổi thơ đúng nghĩa. Với sân chơi Kawaii riêng biệt trong nội khu, các cư dân nhí có thể thỏa thích lựa chọn trò chơi đúng tố chất và lứa tuổi. Không gian thú vị này còn là điều kiện tối ưu để các em kết bạn và học hỏi khả năng giao tiếp.

Chuyến staycation sẽ không thể trọn vẹn nếu thiếu đi thú vui giải trí, mua sắm thời thượng. Do đó, trung tâm thương mại Vincom Mega Mall tại Vinhomes Smart City được xem là mảnh ghép hoàn hảo cho nhu cầu này. Với tổng diện tích lên tới 68.000 m2, Vincom Mega Mall được xây dựng theo mô hình all in one cao cấp, quy tụ gần 140 gian hàng thuộc nhiều lĩnh vực như mua sắm, vui chơi, ẩm thực và spa. Khi hoàn thiện và đi vào hoạt động, Vincom Mega Mall tại Vinhomes Smart City sẽ là trung tâm thương mại nổi lớn nhất hệ thống tại khu vực Hà Nội.

Chia sẻ về không gian staycation thú vị này, anh Đoàn Trung Sơn - chủ nhân một căn hộ tại The Sakura - cho biết: “Tôi luôn muốn gia đình mình hướng tới lối sống tích cực: Luyện tập thể thao đều đặn, thường xuyên đưa con đi thăm thú thiên nhiên, hít thở không khí trong lành... Những tưởng đây chỉ là ước mơ giữa đô thị chật chội, nhưng chỉ một thời gian nữa thôi, điều này sẽ trở thành hiện thực mỗi ngày khi gia đình tôi chuyển về sống tại ngôi nhà mới”.

Với anh Sơn, nhà không chỉ mang khái niệm “tổ ấm” để cả gia đình sinh hoạt, nương náu, mà còn là không gian giúp mọi thành viên tận hưởng cuộc sống ý nghĩa, tích lũy nhiều trải nghiệm cân bằng và khỏe mạnh. Mong ước của anh Sơn cũng là kỳ vọng chung của cả cộng đồng cư dân tới đây sẽ dọn đến phân khu The Sakura - nơi thấm đẫm phong cách sống và giá trị tinh thần Nhật Bản giữa lòng khu vực phía tây Hà Nội sôi động.