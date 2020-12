Sống nghỉ dưỡng kiểu Nhật tại The Origami

Nằm tại đại đô thị Vinhomes Grand Park quận 9, dự án The Origami là chốn lý tưởng để cư dân tìm về những bình yên giữa lòng TP.HCM.

Trong bối cảnh cuộc sống đô thị ngày càng ngột ngạt, xu hướng sống ưu tiên mảng xanh, chú trọng sức khoẻ thể chất và tinh thần càng được các chủ đầu tư và cư dân phố thị ưa chuộng.

Theo Nielsen Việt Nam, dịch Covid-19 đã tạo nên những thay đổi đáng kể trong hành vi và thói quen của người Việt. Cụ thể, 47% đã thay đổi thói quen ăn uống, hướng đến các thực phẩm tốt cho sức khỏe; 60% thay đổi các hoạt động giải trí, vui chơi, hạn chế đến những nơi đông người... Điều này cho thấy ý thức về việc bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình đã trở thành một trong những mối quan tâm hàng đầu của người dân. Do đó, các sản phẩm bất động sản xanh, gắn với sức khỏe, gần gũi với thiên nhiên được đánh giá sẽ lên ngôi trong thời gian tới.

Hướng đến kiến tạo tâm điểm sống xanh - sạch tại Vinhomes Grand Park, dự án The Origami mang cảm hứng Nhật Bản, tối ưu không gian xanh trong từng diện tích xây dựng. Tại đây, các yếu tố tác động đến môi trường sống như ánh sáng tự nhiên, chất lượng không khí, sự kết nối, giao hòa thiên nhiên và tiện ích nội khu luôn được đặt lên hàng đầu.

The Origami đưa cảm hứng Nhật Bản vào lòng đại đô thị Vinhomes Grand Park.

Lựa chọn những hình ảnh mang tính biểu tượng của xứ hoa anh đào, ba phân khu mang tên The Origami Sun (S7,8,9), The Origami Zen (S10), The Origami Park (S6) thể hiện tâm huyết của chủ đầu tư trong việc mang đến giá trị sống cân bằng và thư thái cho người Việt.

Đây là dự án hiếm hoi tại TP.HCM sở hữu bộ đôi vườn Nhật nội khu. Tại đây, cư dân không chỉ được đắm chìm trong sự trong trẻo của cảnh sắc xứ phù tang, mà còn hưởng trọn cuộc sống nghỉ dưỡng thư thái bên những người thân.

Sự giao hòa của diện tích mảng xanh và mặt nước đem đến không gian sống thư thái.

Cư dân có thể dạo bộ trong vườn Nhật dưới chân tòa nhà, chiêm ngưỡng hồ cá sinh động, tận hưởng không gian xanh thiền tịnh không âu lo. Đây cũng là nơi quy tụ 50 cây tùng la hán quý hiếm, được chủ đầu tư đưa về từ đất nước mặt trời mọc. Tất cả hoà quyện mang đến sự thịnh vượng, an bình và phúc lộc cho cư dân.

Ngoài tầm nhìn bao trọn cảnh quan thành phố và hệ thống kênh đào xanh mát, The Origami còn đem lại nguồn sinh khí và năng lượng mỗi ngày với công viên nội khu phong cách resort và công viên 36 ha của Vinhomes Grand Park.

Dự án được chú trọng thiết kế với mô hình tiện ích đầy đủ tiện nghi, bố trí hợp lý. Đó là chuỗi 5 hồ bơi ngoài trời, hệ thống sân tập gym, sân thể thao như bóng rổ, bóng chuyền hơi, cầu lông… phục vụ cư dân trẻ; hay các sân chơi trẻ em, sân vận động liên hoàn dành cho cư dân nhí; không gian thiền, dưỡng sinh dành cho người lớn tuổi.

Với quy hoạch là trung tâm vùng kinh tế sáng tạo - công nghệ cao phía đông TP.HCM, The Origami còn kế thừa nhiều lợi ích từ đại đô thị Vinhomes Grand Park, trở thành lựa chọn cho các gia đình yêu thích cuộc sống xanh, an lành và tiện nghi.