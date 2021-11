'Sống - nghỉ - dưỡng' chuẩn Italy tại cung đường Hồ Tràm - Bình Châu

Với cảnh sắc lãng mạn và thơ mộng, Venezia Beach - Luxury Residences & Resort như một Italy thu nhỏ tại Hồ Tràm - Bình Châu.

Với cảnh sắc lãng mạn, thơ mộng, Venezia Beach - Luxury Residences & Resort như một Italy thu nhỏ tại Hồ Tràm - Bình Châu. Dự án chiều lòng du khách bởi hàng loạt tiện ích chuẩn quốc tế.

Nhắc đến Italy, người ta thường nhớ đến những thành phố cổ nép mình bên vùng vịnh xanh biếc với nền văn hóa truyền thống đặc sắc.

Không chỉ là điểm đến nổi tiếng, quốc gia này còn trở thành nguồn cảm hứng cho quy hoạch, kiến trúc của nhiều công trình, dự án BĐS trên thế giới. Việt Nam cũng không là ngoại lệ, những dự án mang hơi thở Italy luôn nhận được sự quan tâm từ du khách và nhà đầu tư. Nổi bật trong số đó có thể kể đến tổ hợp thương mại, giải trí, nghỉ dưỡng và du lịch Venezia Beach, tọa lạc tại cung đường resort Hồ Tràm - Bình Châu.

Với quy mô 72 ha, Venezia Beach gồm 4 phân khu lấy cảm hứng từ phong cách 4 thành phố nổi tiếng của Italy, gồm: The Venice, The Catania, The Milano và The Vicenza. Mỗi phân khu thể hiện đặc trưng khác nhau của đất nước hình chiếc ủng, nhưng đều mang đến chất “sống - nghỉ - dưỡng” độc đáo cùng nhiều trải nghiệm đặc sắc.

Video - Giới thiệu dự án Venezia Beach - Luxury Residences & Resort Venezia Beach - Luxury Residences & Resort lấy cảm hứng từ kiến trúc Italy, mang đến không gian nghỉ dưỡng lãng mạn, thơ mộng.

Venice được mệnh danh là thành phố tình yêu nhờ vẻ đẹp thơ mộng hiếm nơi nào có được. Lấy cảm hứng từ những biểu tượng của thành phố này, The Venice gợi lên khung cảnh lãng mạn với những chuyến thuyền gondola ngược xuôi trên dòng kênh xanh hiền hòa, uốn quanh các công trình nguy nga và dãy nhà được xây dựng theo phong cách kiến trúc Art Deco, Venetian Gothic.

Venezia Beach là một trong những dự án có diện tích mặt nước lớn nhất trên cung đường resort Hồ Tràm - Bình Châu, với 1 km đường bờ biển, 1,1 km đường sông và hệ thống kênh đào dày đặc. Thừa hưởng lợi thế này, The Venice như dẫn dắt du khách vào hành trình khám phá thú vị giữa miền non nước thanh bình, thơ mộng.

Chào đón những tâm hồn say mê Venice lãng mạn là đại lộ Pavarotti Road - con đường tôn vinh nhạc sĩ tài năng người Italy. Ý tưởng “nước là khởi nguồn của sự sống” được sử dụng làm thiết kế chủ đạo xuyên suốt các trục giao thông chính của The Venice cũng như Venezia Beach. Pavarotti Road được cách điệu mặt lát mô phỏng hình ảnh mặt nước, kết hợp với đá granite tạo nên bức tranh sinh động làm say lòng du khách theo mỗi bước chân.

Vẻ đẹp lãng mạn, thơ mộng của The Venice còn được tôn lên bởi chuỗi tiện ích đậm chất Italy như cổng chào Venezia lấy cảm hứng từ cầu máng của thành phố Palmanova, tháp vọng cảnh Venezia uy nghi, mô phỏng hình ảnh tháp đồng hồ Campanile.

Hơi thở Italy phảng phất qua quảng trường San Marco với những bức tượng Phục Hưng điêu khắc tinh xảo hay tác phẩm nghệ thuật độc đáo bố trí dọc bên hồ cảnh quan, thác nước… Bên cạnh đó, The Venice còn bố trí Kids Club - khu vực dành riêng cho trẻ em - cùng trung tâm hội nghị có quy mô đến 1.000 người.

Với diện tích mặt nước lớn, hệ thống kênh đào trải khắp The Venice thể hiện tâm huyết lớn của đơn vị phát triển. Ông Lê Chí Hùng Việt, Giám đốc Điều hành Hưng Vượng Developer, chia sẻ: “Để tạo nên khung cảnh sinh động của hệ thống kênh đào tại The Venice, chúng tôi phải dành ra một phần lớn diện tích đất thương phẩm. Tuy nhiên, sự đánh đổi này không quan trọng bằng việc đảm bảo dự án kết nối hài hòa tự nhiên và hướng đến các giá trị mang tính bền vững”.

Tọa lạc tại trung tâm Venezia Beach, The Venice gồm 681 sản phẩm thấp tầng được vận hành khai thác bởi thương hiệu quốc tế 5 sao từ Best Western Hotels & Resorts. Nơi đây còn có khu The Glorious Central - nơi được xem là “trái tim” của Venezia Beach, với nhiều tiện ích cao cấp như clubhouse, hồ hơi Olympic, hồ bơi vô cực, pool bar, bar & lounge…

Lấy cảm hứng từ thành phố lớn thứ hai nằm trên đảo Sicily của Italy, phân khu The Catania đại diện cho tinh thần quý tộc, sự xa hoa của Venezia Beach. Tạo nên dáng vẻ sang trọng cho phân khu này là khối khách sạn quốc tế Sheraton Binh Chau Resort & Spa và 80 Luxury Beach Villa tọa lạc bên bờ biển xinh đẹp, được vận hành bởi Marriott International.

Liền kề hệ thống khách sạn, Wellness Center là điểm đến tiếp theo của phân khu The Catania với chuỗi dịch vụ làm đẹp và trị liệu theo phong cách châu Âu. Nơi này hứa hẹn là điểm đến lý tưởng để du khách chăm chút cho sức khỏe, nâng niu từng cung bậc cảm xúc.

The Catania còn mang đến công viên Bellissima rộng hơn 1,2 ha với những khu vườn xanh mát, các con đường dạo được phủ hoa rực rỡ và những màn trình diễn ánh sáng nghệ thuật Lighting Installation ấn tượng. Các tác phẩm điêu khắc mang thông điệp về tình yêu, gia đình được bố trí khắp công viên, cho du khách cảm giác như đang lạc bước trong một bảo tàng nghệ thuật ngoài trời. Ngoài ra, khu vực pavilion được các kiến trúc sư thiết kế đặc biệt dành cho sự kiện cầu hôn hay những buổi chụp ảnh check-in.

Phân khu The Milano tái hiện nét đặc trưng của thành phố Milan hiện đại, sôi động. Tiếp nối ý tưởng “nước là mạch nguồn thịnh vượng”, Hưng Vượng Developer bố trí mặt lát các trục đường chính cách điệu dòng chảy uyển chuyển, sinh động. Khám phá phân khu này, du khách được hòa nhịp cùng những cuộc vui bất tận như đang lạc bước tại một trong những thành phố thịnh vượng bậc nhất châu Âu.

Phố thương mại sầm uất tạo ấn tượng khó quên bởi các con đường dạo bộ với phần mặt lát rực rỡ sắc màu đặc trưng của vùng Địa Trung Hải, lấy cảm hứng từ họa tiết ở quảng trường St.Marks. Trong khi đó, khu Carnaval Center mang đến khung cảnh náo nhiệt với các quán bar trong nhà và ngoài trời, quán bia thủ công, nhà hàng… nối tiếp nhau.

Bên cạnh ẩm thực, nơi này còn hứa hẹn hút du khách bởi chuỗi cửa hàng thời trang và lưu niệm đến từ những thương hiệu danh tiếng thế giới. Phố đi bộ tại đây luôn ngập tràn không khí lễ hội với bữa tiệc âm thanh, ánh sáng đặc sắc, mang đến những khúc biến tấu ngẫu hứng giữa vùng biển xinh đẹp.

Ngay trên sông Chùa với dòng chảy đổ ra biển là khu vực dành cho bến du thuyền Marina Sailing trải dài hơn 2,7 ha. Đây là nơi những chiếc du thuyền sang trọng cập - rời bến, mang theo những chuyến du ngoạn thú vị cùng các bữa tiệc xa hoa, khắc họa rõ nét trải nghiệm thượng lưu tại Venezia Beach.

Một điểm đến nổi bật khác hứa hẹn trở thành điểm check-in hấp dẫn, thu hút du khách là cầu tàu dài 370 m nổi bật với thiết kế vươn xa ra vùng biển xanh thẳm, mang ngụ ý nối dài những cuộc vui bất tận. Cuối cầu tàu là công trình phỏng theo dáng hình của ngọn hải đăng nổi tiếng thế giới Alexandria. Từ ngọn hải đăng này, du khách có thể hòa mình vào khung cảnh biển trời lung linh.

Cách 200 km về phía đông Milan là Vicenza - thành phố mang bề dày lịch sử văn hóa hàng thế kỷ. Nơi đây nổi tiếng với nhiều bảo tàng, phòng trưng bày nghệ thuật, quảng trường, dinh thự, nhà thờ, cung điện thời Phục Hưng. Vẻ đẹp đa văn hóa của thành phố này đã trở thành nguồn cảm hứng để Hưng Vượng Developer phát triển phân khu The Vicenza với vẻ đẹp sâu lắng, tách biệt khỏi những náo nhiệt thường nhật.

Những tâm hồn yêu nghệ thuật có thể thỏa mãn đam mê của mình với cụm tiện ích Fisherman Museum tọa lạc tại trung tâm phân khu. Nơi này gồm có các khu trưng bày tác phẩm nghệ thuật, bảo tàng sinh vật biển và nghề cá Manarola Museum, khu vực quảng trường thưởng cảnh, khu vực sự kiện ngoài trời...

Tại Lagoon Resort của The Vicenza, du khách sẽ được xoa dịu tâm hồn với mảng màu xanh biếc của những tán cây chạy dọc bên đường dạo thưởng cảnh hay mặt nước yên ả nhìn từ cầu cảnh quan. Ngoài ra, du khách còn được tận hưởng giây phút nghỉ dưỡng tuyệt vời với trải nghiệm thưởng cảnh trên nước tại Comodo Stream hay ngâm mình tại hồ bơi nước mặn Lagoon Pool.

Bên cạnh đó, Hưng Vượng Developer còn dành diện tích cho các khu vực aura gym, yoga ngoài trời, sân tennis, sân bóng rổ cùng nhiều sân chơi đa dạng dành cho nhiều lứa tuổi. Với những tiện ích hiện đại này, The Vicenza hứa hẹn là điểm đến lý tưởng cho các gia đình mong muốn tìm kiếm không gian rộng thoáng rèn luyện sức khỏe.

Với bốn phân khu mang đậm hơi thở Italy cùng 14 cụm tiện ích cảnh quan được đơn vị phát triển đầu tư chỉn chu, tỉ mỉ, Venezia Beach mở ra thiên đường “sống - nghỉ - dưỡng” độc đáo. Dự án hứa hẹn trở thành một điểm đến mang tính biểu tượng của khu vực, góp phần biến cung đường biển Hồ Tràm - Bình Châu thành điểm du lịch đẳng cấp, mang đến những kỳ nghỉ chuẩn thượng lưu.

Đại diện Hưng Vượng Developer cho biết với sự đồng hành của hai thương hiệu vận hành lớn là Best Western Hotels & Resorts và Marriott International, Venezia Beach đảm bảo nâng cao chất lượng vận hành, phục vụ, giúp giữ chân du khách lưu trú dài ngày, tăng chi tiêu vào các dịch vụ, tiện ích nghỉ dưỡng cao cấp. Từ đó, Venezia Beach có thể đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế, du lịch của Hồ Tràm - Bình Châu.