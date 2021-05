Song Luân có còn diễn đơ?

Trong "Cây táo nở hoa", vai Châu của Thúy Ngân được cho là không nổi bật hay giúp cô thể hiện khả năng diễn xuất. Trong khi đó, Song Luân được khen ngợi khi vào vai Dư.

Bản gốc của Cây táo nở hoa - What's Wrong? Poongsang! - được nhào nặn bởi bộ đôi nổi tiếng là biên kịch Moon Young Nam và đạo diễn Jin Hyung Wook.

Đây là cặp bài trùng đã tạo nên hai bộ phim gia đình ăn khách Ba anh em và Gia tộc họ Wang. Biên kịch Moon Young Nam có kinh nghiệm khắc họa những mẩu chuyện nhỏ nhặt nhưng rất "đời" và ý nghĩa xoay quanh câu chuyện gia đình. Ở tác phẩm của Moon, khán giả có thể phút trước cười vui vẻ vì chi tiết dí dỏm, phút sau khóc vì xúc động trước tình thân gia đình.

Dư (Song Luân) và Châu (Thúy Ngân) là hai người em chín chắn, chăm chỉ làm việc của Ngọc (Thái Hòa).

Quá quen thuộc với dòng phim gia đình, Moon Young Nam và Jin Hyung Wook đã tạo nên được những nhân vật độc đáo, có cá tính và câu chuyện riêng trong What's Wrong? Poongsang!, một trong số đó là nhân vật Jung Sang - cô gái thành đạt nhất gia đình với nghề nghiệp bác sĩ. Ở bản Việt, vai diễn có tên Châu, do Thúy Ngân thể hiện.

Thúy Ngân diễn giống hệt Jeon Hye Bin

Ở bản Hàn, nhân vật Jung Sang do nữ diễn viên Jeon Hye Bin thủ vai. So với dàn cast thực lực gồm Yoo Joon Sang, Shin Dong Mi, Lee Bo Hee, Park In Hwan, Oh Ji Ho hay Lee Si Young, Jeon Hye Bin có phần lép vế một chút. Cô xuất thân là ca sĩ thần tượng, từng bị chê là "bình hoa di động" khi mới đi đóng phim, nhưng dần tiến bộ và thuyết phục được khán giả qua từng vai diễn mới.

Điều này không có nghĩa Jeon Hye Bin diễn kém và có màn thể hiện quá chênh lệch so với dàn cast của phim. Người đẹp sinh năm 1983 vẫn diễn xuất tròn vai, thể hiện được sự tủi thân và tự ti luôn giấu kín trong nội tâm nhân vật.

Cũng như cách Thúy Ngân diễn vai Châu, cảm xúc của nhân vật Jung Sang (hay Châu ở bản Việt) bùng nổ cao trào nhất trong phân cảnh cô hé lộ nguyên nhân yêu người đàn ông đã có gia đình.

Vết thương lòng vì bị hôn phu cũ bỏ rơi, vì không dám đối diện với anh trai, vì mặc cảm hoàn cảnh gia đình được bộc lộ toàn bộ qua một đoạn thoại dài và đong đầy nước mắt. Nhân vật khiến khán giả vừa thương vừa giận.

Việc Châu ngoại tình với đàn ông có vợ khiến khán giả vừa thương vừa giận.

Xét về diễn xuất và cảm xúc, Thúy Ngân và Jeon Hye Bin ở phân đoạn này có thể xem là "kẻ tám lạng, người nửa cân".

Có thể do cách lý giải nhân vật giống nhau, hoặc có thể do cách thể hiện cảm xúc và hành động suy cho cùng chỉ có một lối duy nhất, dẫn đến việc Thúy Ngân và Jeon Hye Bin trong hai phiên bản gần như không có sự sai khác nào. Nhìn vào Thúy Ngân, khán giả cũng như nhìn thấy Jeon Hye Bin trong bản Hàn. Cả hai thường xuất hiện với ngoại hình chỉn chu, xinh đẹp, giọng nói đều đều khó nghe ra vui hay buồn cùng gương mặt lạnh lùng ít cảm xúc.

Đứng trước những rắc rối của gia đình và công việc, hai nữ diễn viên đều thể hiện được nhân vật của mình là người thông minh, có học thức, mạnh mẽ nhưng vẫn có chút yếu đuối và mù quáng trong tình yêu của phụ nữ.

Nếu có điểm khác biệt, thì đó là nhân vật Jung Sang của Jeon Hye Bin hết mình vì bạn bè hơn, và hành động quyết đoán hơn Châu của Thúy Ngân.

Chẳng hạn, trong phân đoạn cô bạn thân Young Pil (Ki Eun Se) quyết tâm tổ chức đám cưới với người bạn trai bằng hôn lễ tự phát ở vùng quê hẻo lánh, Jung Sang phát hiện người đàn ông này thực ra đã lừa dối bạn mình. Cô vội vàng gác lại công việc, lái xe đến lễ đường và ôm chầm lấy Young Pil. Jung Sang chỉ thốt lên: "Không sao... Tên khốn đó, chúng ta về". Nhân vật không giải thích, không nói nhiều, cũng không bù lu bù loa chửi mắng và khóc lóc hộ bạn.

Hành động ôm chặt Young Pil vừa toát lên hàm ý an ủi, vừa tỏ rõ hành động che chở, bảo vệ bạn thân. Cho dù sau đó, buộc phải cho Young Pil biết sự thật, Jung Sang vẫn dùng thái độ nhẹ nhàng nhưng cương quyết, không để lộ cáu giận hay hấp tấp. So sánh với phiên bản Việt, có thể thấy Châu của Thúy Ngân chưa được khắc họa rõ nét mặt tính cách trên, hoặc do nữ diễn viên 30 tuổi chưa thể hiện được.

Chia sẻ với phóng viên Zing về Thúy Ngân, đạo diễn của Cây táo nở hoa khen ngợi sự nỗ lực, cố gắng và những tham vọng của cô với nghề diễn. Theo đạo diễn Thạch Thảo, Thúy Ngân hợp với vai Châu nhất, cả về tính cách, về ngoại hình, về kỹ năng diễn xuất.

Đạo diễn Võ Thạch Thảo dành lời khen cho nỗ lực và tham vọng diễn xuất của Thúy Ngân.

Điểm sáng Song Luân

Trong phiên bản Hàn, nhân vật người em út có tên We Sang, "we" trong chữ cô đơn/cô độc. Và trong bản Việt, nhân vật của Song Luân được đặt tên là Dư, hàm ý chỉ sự dư thừa.

Ngay từ cái tên, khán giả đã nhận rõ dụng ý của biên kịch về nhân vật của Song Luân. Cậu út của gia đình nhỏ tuổi hơn hẳn, thậm chí chỉ đáng tuổi con của anh cả Ngọc (Thái Hòa). Từ nhỏ, nhân vật của Song Luân luôn sống trong sợ hãi vì bị ông Huân (Công Ninh) đánh mắng, sỉ nhục. Cũng vì ông, anh phải từ bỏ ước mơ làm cầu thủ chuyên nghiệp.

Vì nỗi sợ hãi ám ảnh trong tâm trí, Dư (và cả We Sang của bản Hàn) lớn lên với tính cách lầm lì, ít nói. Anh cũng từng "lầm đường lạc lối", gia nhập băng đảng xã hội đen trước khi trở về cuộc sống bình thường, làm một tài xế taxi kiếm sống qua ngày. Đứng trước những tranh cãi, mâu thuẫn của gia đình, Dư thường im lặng, không bày tỏ ý kiến cũng không cự cãi, chị dâu nói gì nghe nấy, bảo gì làm nấy.

Cho đến đây, nhân vật Dư và We Sang vẫn giống nhau. Nhưng sự giống nhau chỉ có vài điểm thuộc về thiết lập nhân vật như trên. Còn lại, so với bản Hàn do Cha Seo Won thể hiện, Song Luân đã có màn thể hiện ấn tượng và thu hút hơn hẳn.

Dư là người chính trực, thấy chuyện bất bình không bỏ qua, sẵn sàng đẩy tên sở khanh do Will đóng xuống đường khi biết hắn lừa tình cảm của Trúc (Minh Trang). Anh thẳng thắn bày tỏ và theo đuổi Trúc một cách tinh tế, dễ thương. Anh yêu quý và chiều chuộng chị gái, nhường đồ ăn cho Báu và quan tâm Châu.

Những điều trên, nhân vật We Sang không có. We Sang đúng nghĩa cái bóng, đi đi về về và giữ im lặng trong mọi cuộc đấu tố, tranh cãi trong gia đình, thờ ơ với cuộc sống bệ rạc của anh trai chị gái. Trong khi đó, Dư biết nhắc nhở Ngà nên tu chí làm ăn thay vì đam mê cờ bạc, biết nhắc Báu nên chỉnh trang lại bản thân, biết giúp Ngọc sửa xe, trông tiệm...

Tất nhiên, cậu em út "dư ra" của gia đình Ngọc cũng có những uẩn ức, nỗi đau quá khứ đè nặng trong tim, đặc biệt là những vấn đề xoay quanh cha. Diễn xuất của Song Luân mỗi phân đoạn nhắc về cha đều nhận được phản hồi tích cực của khán giả, đặc biệt là phân đoạn xé cáo phó.

Diễn xuất của Song Luân nhận được phản hồi tích cực.

So với những bộ phim trước, Song Luân có tiến bộ rõ rệt về lối diễn. Nam diễn viên trong Cây táo nở hoa không quá lép vế trước các diễn viên gạo cội như Thái Hòa, Hồng Ánh, càng không thua kém những tên tuổi được đào tạo trong trường học chuyên nghiệp như Nhã Phương và Thúy Ngân. Song Luân khóc ra khóc, cười ra cười, cảm xúc không gượng gạo và cũng không nửa chừng.

Tương tác ngọt ngào giữa anh và Minh Trang (vai Trúc) cũng nhận được nhiều lời khen của khán giả theo dõi phim. So với gương mặt "liệt" ít cảm xúc của Cha Seo Won trong bản Hàn, vẻ đẹp trai và nụ cười thu hút của Dư trong mỗi phân cảnh đối diện với Trúc cho thấy rõ ràng sự rung động của anh trước cô gái có hoàn cảnh đáng thương.

Có thể nói, vai Dư là điểm sáng của phim, và cũng là điểm sáng trong sự nghiệp diễn xuất của Song Luân. Nhờ Dư và Cây táo nở hoa, có lẽ đã đến lúc Song Luân thoát mác diễn dở.