Sóng lớn, triều cường làm sạt lở khu nghỉ dưỡng ở Hội An

Bờ biển TP Hội An bị sạt lở nghiêm trọng sau khi đón nhiều cơn bão liên tiếp. Chính quyền và người dân phải sử dụng bao cát để gia cố tạm để đảm bảo an toàn.

Nhà dân ở phường Cẩm An, TP Hội An bị sóng đánh sập vào ngày 19/10. Ảnh: T.N.

Ngày 26/10, chính quyền TP Hội An, Quảng Nam cùng người dân dân tổ chức sử dụng cống bê tông, bao đựng cát và đất để gia cố lại bờ kè, nhà ở bị sạt lở do triều cường trong các đợt mưa bão thời gian qua.

Theo UBND TP Hội An, ảnh hưởng bão số 4 và bão số 5, từ ngày 14/10 đến nay địa bàn phường Cửa Đại đến phường Cẩm An và xã đảo Tân Hiệp xuất hiện triều cường cao từ 2 m đến trên 5 m đánh vào nhà ở, các nhà hàng, các khu nghỉ dưỡng sát bờ biển của các hộ dân, doanh nghiệp gây hư hỏng, sạt lở nghiêm trọng.

Triều cường khiến khoảng 700 nhà dân bị ngập sâu 0,1-0,4 m. Tại xã đảo Tân Hiệp, hơn 100 m đường, bờ kè Bãi Bàng bị sạt lở khoảng 10 m, sạt lở núi hơn 0,5 km; sập 80 m tường chắn của Tiểu đoàn HH70...

Sóng lớn đán gây sạt lở và nhà hàng tại Hội An. Ảnh: Thanh Đức.

Ghi nhận tại phường Cửa Đại và Cẩm An sóng lớn làm sạt lở bờ biển dài hàng km và lở sâu vào đất liền 3-5 m, những đoạn có kè tạm vẫn bị triều cường và sóng đánh hư hại.

Tại khối Thịnh Mỹ (phường Cẩm An), do không có bờ kè tạm nên sóng và triều cường đã đánh sạt lở 3-5 m ở dự án khu du lịch sinh thái ven biển 5 sao Hội An Holiday, dự án khu du lịch Lê Phan và làm hư hỏng nhà 4 hộ dân.

Theo người dân địa phương, việc sạt lở xuất hiện nhiều năm, từ năm 2020 đến nay, sạt lở bờ biển ngày càng trầm trọng.

Chị Nguyễn Thị Loan (ở khối Thịnh Mỹ, phường Cẩm An) có nhà bị sóng đánh gây hư hỏng cho biết từ khi tỉnh, thành phố làm 1,5 km đê ngầm chống sóng từ phường Cửa Đại - phường Cẩm An vào năm 2021 và khoảng rộng giữa bờ biển và đê ngầm được bơm cát, không còn xảy ra tình trạng sạt lở.

Sóng lớn 3-5 m gây sập kè chắn bằng bê tông của người dân. Ảnh: Thanh Đức.

Đối với những đoạn tuy đã được làm đê ngầm chống sóng nhưng chưa được bơm cát thì vẫn xảy ra tình trạng sạt lở. Đặc biệt, bờ biển không có đê ngầm chống sóng, mỗi khi có mưa bão, tình trạng sạt lở bờ biển trở nên nghiêm trọng hơn.

Lãnh đạo UBND TP Hội An cho hay để khắc phục tình trạng sạt lở bờ biển, tỉnh Quảng Nam tiếp tục làm đê ngầm chống sóng và bơm cát vào khoảng rộng giữa những đoạn bờ biển hay bị sạt lở. Dự kiến, riêng 1 km bờ biển từ phường Cửa Đại đến khối Thịnh Mỹ (phường Cẩm An) bị sạt lở nghiêm trọng trong đợt mưa bão vừa qua sẽ được làm kè cứng bằng bê tông.