Sóng lớn do bão Rai uy hiếp nhiều làng chài miền Trung

Hôm nay, sóng lớn uy hiếp hàng chục hộ dân ở làng chài Mỹ Quang Nam, xã An Chấn, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên. Người dân nơi đây tất bật xúc cát làm bờ bao trước nhà để ngăn chặn triều cường xâm thực. Ngoài ra, sóng biển dâng cao cũng gây nguy hiểm cho người dân ở thôn Long Thủy, xã An Phú, TP Tuy Hòa.