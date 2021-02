Sống lại thời học trò đầy màu sắc cùng 'Mỹ nhân thần sách'

“Mỹ nhân thần sách” là bộ phim học đường hài hước phản ánh cuộc sống của giới trẻ hiện đại. Phim quy tụ nhiều diễn viên triển vọng từ Việt Nam và Thái Lan.

Mỹ nhân thần sách là dự án điện ảnh của Minh Beta - nhà sản xuất của loạt phim điện ảnh như Kế hoạch đổi chồng, Ngày mai Mai cưới và sitcom Phía tây thành phố. Đây cũng là dự án phim đánh dấu sự hợp tác đầu tiên của dàn diễn viên Việt Nam và Thái Lan với sự hỗ trợ từ GMM và Tổng cục Du lịch Thái Lan. Mang phong cách đặc trưng của phim Thái dành cho giới trẻ, Mỹ nhân thần sách đem đến cho khán giả phút giây giải trí nhẹ nhàng, đồng thời truyền tải những thông điệp ý nghĩa, hứa hẹn tạo ra khởi đầu thú vị trong dịp đầu năm.

Mỹ nhân thần sách kể câu chuyện về An - một cô nàng nhút nhát, lù đù, mọt sách được mệnh danh là “An thần sách” vừa chuyển đến trường mới. Với sự thông minh của mình, An nhanh chóng được hội Vỹ Nhân lôi kéo tham gia. Đối đầu với hội Vỹ Nhân là hội Mỹ Nhân với những màn “cà khịa”, gây hấn để tranh giành ảnh hưởng trong trường.

Mọi việc trở nên căng thẳng hơn khi hội Vỹ Nhân quyết định nhận lời thách đấu của đội Mỹ Nhân. An đại diện hội tham gia cuộc thi “Nữ sinh thần tượng” với điều kiện đội nào thua phải giải tán. Vốn là cô nàng mọt sách nhút nhát, những chiêu trò phá hoại của hội Mỹ Nhân đã làm An lâm vào khốn đốn. Trong khoảnh khắc tuyệt vọng và gần như muốn bỏ cuộc, An tìm thấy quyển sách thần có tên “Yêu sách” ở một tiệm sách cũ. Trong giây phút tò mò, cô vô tình giải mã được bí ẩn của cuốn sách với nhiều điều thú vị.

Với thể loại rom-com được giới trẻ ưa chuộng, “Mỹ nhân thần sách” mở ra thế giới của người trẻ với những tình huống bi hài lạ mà quen. Các nhân vật trong phim là những mẫu người chúng ta có thể bắt gặp bất kỳ đâu trong cuộc sống hiện đại.

Lấy cảm hứng từ Mean Girls đình đám những năm 2000, bộ phim hứa hẹn mang đến tiếng cười giải trí xen chút hoài niệm về thời học đường đầy màu sắc cho khán giả Việt.

Cô nàng mọt sách An bỗng trở nên xinh đẹp, tự tin.

Trong bộ phim, nhiều tầng ẩn ý được nhà sản xuất lồng ghép qua những cú “twist” kết hợp với các tình tiết. Nhà sản xuất Minh Beta chia sẻ: “Rất nhiều bộ phim làm về đề tài học đường, giới trẻ, chất liệu không mới nhưng mỗi câu chuyện lại chứa đựng những thông điệp riêng cho người trẻ. Với Mỹ nhân thần sách, tôi muốn truyền đạt câu chuyện về sự lựa chọn giữa nhan sắc bề ngoài hay vẻ đẹp tâm hồn từ bên trong. Câu hỏi ‘Chúng ta sẽ trở thành một người như thế nào?’ luôn khiến các bạn trẻ suy tư nhất”.

Bộ phim đặt ra câu hỏi: Với vẻ xinh đẹp bề ngoài hay cái xấu xí bên trong, chúng ta sẽ trở thành con người như thế nào?

Mỹ nhân thần sách mang đến khía cạnh tươi sáng, lạc quan để người xem hiểu rằng dù có bất kỳ khó khăn nào trong cuộc sống hay chông chênh trong suy nghĩ, chỉ cần sống đúng với những điều con tim mình mách bảo và không ngần ngại đặt cược niềm tin, mọi điều tốt đẹp sẽ đến.

Là bộ phim học đường, Mỹ nhân thần sách giúp khán giả gợi lại ký ức một thời tuổi trẻ mê mẩn “cậu bạn soái ca” hay “cô bạn hot girl” qua sự góp mặt của những gương mặt triển vọng như Nanon Korapat - hot boy học đường Thái Lan, Việt Linh - nàng thơ trong trẻo của Tiệc trăng máu và Sài Gòn trong cơn mưa, Trúc Anh Burin, Thiên Nga, Gino Tống, Alex, Củ Tỏi. Bên cạnh đó là những diễn viên quen thuộc với màn ảnh Việt như diễn viên Hà Hương, Phi Phụng và nhà sản xuất Minh Beta.

Dàn diễn viên trẻ hứa hẹn mang đến trải nghiệm mãn nhãn cho những tâm hồn mộng mơ.

Nhẹ nhàng, hài hước nhưng cũng không kém phần drama, Mỹ nhân thần sách hứa hẹn là bộ phim thú vị mở màn tân xuân. Phim chính thức được khởi chiếu từ ngày 18/2 (mùng 7 Tết). Độc giả xem teaser tại đây.