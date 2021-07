Song Kang sốc khi xem lại cảnh tình cảm với Han So Hee

Song Kang sốc khi xem cảnh gắn nhãn R trong phim "Nevertheless". Bạn diễn của anh là Han So Hee lại khen cảnh quay đẹp.

Ngày 14/7, ê-kíp sản xuất phim Nevertheless của đài JTBC đăng video ghi lại phản ứng của Han So Hee, Song Kang khi xem lại cảnh quay được gắn nhãn R (không phù hợp với trẻ em dưới 17 tuổi) của 2 diễn viên trong phim.

Theo Wikitree, khi theo dõi video, Song Kang lộ rõ ​​vẻ kinh ngạc và hỏi cảnh quay liệu có được lên sóng không vì quá táo bạo. Khi được nhân viên đoàn phim hỏi về cảm nghĩ sau khi xem cảnh quay, Song Kang chia sẻ: “Cảnh quay khiến tôi sốc. Nó khiêu khích hơn tôi nghĩ”.

Nevertheless có nhiều cảnh gắn nhãn 19+.

Han So Hee có ý kiến trái ngược đồng nghiệp. Nữ diễn viên nói: "Tôi nghĩ nó rất đẹp" khiến bạn diễn của cô kinh ngạc. Song Kang nói thêm cảnh quay tuy gây sốc nhưng anh thừa nhận nó đẹp và lãng mạn. Hai diễn viên đã xem lại cảnh quay nhiều lần.

Nevertheless tuy có tỷ suất người xem thấp khi phát trên đài JTBC nhưng phủ sóng mạng xã hội. Phim do 2 ngôi sao sinh năm 1994 đảm nhận vai chính khiến công chúng bàn tán vì có nhiều cảnh thân mật, táo bạo. Theo Insight, một số tập được gắn mác 19+ (hạn chế khán giả dưới 19 tuổi).

Nevertheless dựa trên webtoon cùng tên kể về Yoo Na Bi và Park Jae Un. Han So Hee vào vai Yoo Na Bi, cô gái không tin vào tình yêu nhưng luôn muốn thử cảm giác hẹn hò. Park Jae Un do Song Kang thể hiện được miêu tả là một bad boy, luôn thích tán tỉnh những cô gái nhưng không muốn nghiêm túc hẹn hò.