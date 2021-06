Song Kang đã làm gì để giảm 5 kg?

Để đảm nhận vai nam chính trong phim mới "Nevertheless", Song Kang đã cố gắng giảm cân nhanh chóng.

Theo GMA News, Song Kang cho rằng nhân vật anh đảm nhận trong Nevertheless trông rất lạnh lùng. Vì muốn sắc sảo hơn, nam diễn viên Hàn Quốc tiết lộ mình đã ăn kiêng.

Song Kang ăn kiêng để có nét mặt góc cạnh hơn, giống nhân vật trong truyện. Ảnh: Nevertheless.

Việc Song Kang giảm cân vì phim không gây ngạc nhiên với người hâm mộ. Trước đó, anh có thể cũng cố gắng giảm 9 kg cho vai nam chính trong Love Alarm, theo Koreaboo.

Nhiều fan để lại bình luận và hỏi anh về cách giảm cân nhanh chóng. Tuy nhiên, anh vẫn không tiết lộ thêm ngoài việc cho biết mình ăn kiêng. Dựa vào thông tin nam diễn viên đăng tải cùng những video, Health Yogi - trang tổng hợp sức khỏe, sắc đẹp của người nổi tiếng - đưa ra chế độ giúp fan có thể học hỏi để giữ dáng như Song Kang.

Theo đó, các bài tập tim mạch cần cho việc khởi động. Bạn nên thực hiện 10-20 phút chạy với tốc độ vừa phải. Ngoài ra, bạn cũng có thể thử sức với đạp xe để thay đổi, giảm cảm giác nhàm chán.

Sau đó, bạn chia thành 5 ngày luyện tập cho thân trên, core và thân dưới. Thứ hai và thứ năm hàng tuần tập bài cho thân trên. Thứ ba và thứ sáu tập cho thân dưới. Thứ tư lại tập core.

Theo Health Yogi, để giảm cân nhanh như thần tượng, bạn cần nói không với đồ chiên, thức ăn nhanh. Thay vào đó, các loại hạt, sinh tố, súp, salad, thịt gà cần được ưu tiên.

Song Kang thể hiện nét trẻ trung khi diện đồ Prada. Ảnh: Esquire.

Song Kang (sinh năm 1994) là nam diễn viên Hàn Quốc được biết đến với các vai diễn trong những bộ phim và chương trình truyền hình như Beautiful Vampire, Man in the Kitchen, Love Alarm, Sweet Home, The Liar, Navillera...

Nhờ có chiều cao nổi bật và gương mặt ưa nhìn, anh mới đây được mời tham dự show diễn thời trang nam Xuân - Hè 2022 của Prada. Song Kang là người duy nhất có video quảng bá cho show diễn. Ngoài ra, Esquire cũng xác nhận danh phận đại sứ Prada của anh trong bài đăng.