Song Kang bị chê vì đóng nhiều cảnh tình một đêm

Song Kang là một trong những nam diễn viên được quan tâm nhất truyền hình Hàn Quốc năm 2021. Tuy nhiên, bộ phim mới của anh không đáp ứng kỳ vọng từ khán giả.

Song Kang lần đầu xuất hiện trên màn ảnh vào năm 2017 trong phim hài lãng mạn The Liar and His Lover. Anh sinh năm 1994 và bắt đầu diễn xuất khi 23 tuổi. Đây là độ tuổi ra mắt khá muộn so với hầu hết diễn viên Hàn Quốc. Tuy nhiên, sự nghiệp của Song Kang phát triển nhanh chóng. Chỉ một năm sau khi ra mắt, Song Kang có vai chính đầu tiên ở phim điện ảnh Beautiful Vampire.

Kể từ đây, nam diễn viên liên tiếp được mời tham gia các dự án phim và đảm nhận vai diễn quan trọng. Tuy nhiên, diễn xuất của Song Kang thất thường. Trong hai phim mới là Nevertheless và Forecasting Love and Weather, Song Kang chưa thể đáp lại kỳ vọng của khán giả dù trước đó nhiều phương tiện truyền thông kỳ vọng anh là “ông hoàng phim truyền hình mới” của Hàn Quốc.

Sự nghiệp không ngừng thăng tiến

Việc chiến thắng 900 người trong buổi casting để giành vai chính Hwang Sun Oh trong Love Alarm phát sóng năm 2019 chính là bước ngoặt trong sự nghiệp của Song Kang. Chiều cao 1,86 m, gương mặt điển trai cùng diễn xuất tự nhiên khi kết hợp với Kim So Hyun giúp Song Kang chinh phục đông đảo khán giả.

Song Kang dần nổi tiếng và xuất hiện trên nhiều tạp chí, phương tiện truyền thông Hàn Quốc. Theo Soompi, đây là bộ phim truyền hình ăn khách nhất tại hơn 10 quốc gia trên thế giới và vào top 10 ở Mỹ vào thời điểm nó ra mắt. Đạo diễn của Love Alarm là Lee Eung Bok rất ấn tượng với Song Kang nên thúc giục anh đi thử vai chính cho bộ phim Sweet Home.

Song Kang nhanh chóng nổi tiếng sau thời gian ngắn đóng phim.

Sweet Home là bộ phim gây được tiếng vang lớn đối với người hâm mộ quốc tế. Theo Variety, Sweet Home ra mắt năm 2020 thu hút tới 22 triệu người xem thông qua Netflix, đa phần là khán giả quốc tế. Tuy còn nhiều bình luận trái chiều về nội dung phim nhưng diễn xuất của Song Kang được đánh giá là tiến bộ. Chàng trai sinh năm 1994 thể hiện tròn trịa một nhân vật có nhiều diễn biến tâm lý phức tạp, trầm uất và điên loạn.

Trong Navillera - bộ phim tiếp theo sau Sweet Home - Song Kang vào vai vũ công ballet tài năng. Anh gặp một người đàn ông lớn tuổi cũng khao khát trở thành vũ công. Người này đã truyền cảm hứng và khơi dậy tình yêu của anh với ballet vốn bị chôn vùi bởi những áp lực của cuộc sống mưu sinh. Đây là vai diễn khó nhưng Song Kang đã chinh phục mọi rào cản. Phim không đạt thành tích lớn nhưng các nhà phê bình ghi nhận sự duyên dáng và nỗ lực của Song Kang.

Theo SCMP, Song Kang là một trong 10 diễn viên nam nổi bật nhất Hàn Quốc năm 2021. Trang cá nhân của anh đạt hơn 11 triệu lượt theo dõi sau thời gian ngắn. Khi mới ra mắt, lượt theo dõi của nam diễn viên chỉ khoảng 200.000 người. Các thương hiệu cũng bị thu hút bởi sự nổi tiếng và hình ảnh đẹp của Song Kang. Nam diễn viên trở thành đại diện thương hiệu cho nhiều nhãn hàng, từ thời trang, nước ngọt đến mỹ phẩm…

Song Kang là diễn viên triển vọng của phim ảnh Hàn Quốc.

Vai diễn mới gây tiếc nuối

Sau thành công của Love Alarm và Sweet Home, những tưởng Song Kang sẽ tận dụng thời cơ để bứt phá. Tuy nhiên, hai dự án gần đây của nam diễn viên là Nevertheless và Forecasting Love and Weather (Dự báo tình yêu và thời tiết) đều không bùng nổ như mong đợi, thậm chí gây nhiều tranh cãi về kịch bản, diễn xuất.

Theo tin tức đăng bởi WikiTree, Nevertheless do Han So Hee và Song Kang đảm nhận vai chính đạt rating (tỷ suất người xem) thấp khi chiếu trên JTBC. Nielson Korea thống kê rating tập đầu của phim chiếu ngày 19/6 đạt rating 2,2%. Tập 2 lên sóng tối 26/6, rating thậm chí giảm xuống 1,3%. Rating phim từng rơi xuống mức 0,9% ở tập 8 và con số ở tập cuối cùng lên sóng tháng 8/2021 là 1,7%.

Lý do chính khiến Nevertheless không được đánh giá cao là diễn xuất và độ ăn ý của hai diễn viên chính. "Cả diễn xuất lẫn kịch bản đều là vấn đề lớn", “Han So Hee không quá tệ, nhưng cảm xúc chung của bộ phim rất khó chịu nên tôi không thể xem được”, "Họ diễn xuất không tốt và vấn đề tồi tệ hơn là nam, nữ chính không có phản ứng hóa học", khán giả bình luận về phim trên WikiTree.

Tới Forecasting Love and Weather, Song Kang tiếp tục nhận những bình luận trái chiều về diễn xuất. Khán giả cho rằng nam diễn viên phong độ thất thường và chưa cho thấy sự tiến bộ khi kết hợp với đàn chị Park Min Young.

Màn hợp tác của Song Kang và Park Min Young không bùng nổ như kỳ vọng.

Chưa kể, Forecasting Love and Weather được nhận xét là kịch bản lê thê, rời rạc, tình yêu của hai nhân vật chính nhập nhằng, thiết dứt khoát. Do đó, lên sóng cùng thời điểm nhưng Tình yêu chốn công sở của Ahn Hyo Seop, Kim Se Jeong được yêu thích hơn cả dù ban đầu Forecasting Love and Weather gây chú ý nhiều hơn nhờ tên tuổi của Park Min Young, Song Kang.

Sau hai bộ phim gần nhất, Song Kang duy trì lối diễn quen thuộc, biểu cảm gương mặt còn nhạt nhòa, thiếu đa dạng. Bởi vậy, khán giả nhớ tới vai diễn của anh nhiều hơn ở những cảnh quay táo bạo. Nevertheless có một số tập được gán mác 19+ (hạn chế khán giả dưới 19 tuổi).

Trong khi đó, ở Forecasting Love and Weather, Song Kang và đàn chị Park Min Young cũng diễn cảnh tình một đêm ngay trong tập thứ 2. Điểm chung trong hai vai diễn mới của Song Kang là tính cách phóng khoáng với nhiều cảnh giường chiếu táo bạo.