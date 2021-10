Song Joong Ki và dàn sao trên thảm đỏ LHP Quốc tế Busan

Han So Hee cùng tham gia sự kiện với nam diễn viên Park Hee Soon. Họ hợp tác trong dự án phim My Name sắp lên sóng. Truyền thông Hàn Quốc dành nhiều lời khen cho sự xuất hiện của Han So Hee. Tờ YTN nhận xét Han So Hee tỏa ra sức hút sang trọng với thời trang đen. Trong khi đó, tờ Edaily đánh giá nữ ca sĩ có tạo hình thanh lịch khi xuất hiện ở liên hoan phim.