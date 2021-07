Song Joong Ki tặng xe cà phê cho bạn diễn như lời hẹn ở 'Vincenzo'

Tài tử 36 tuổi gửi xe cà phê tới phim trường để tặng Jeon Yeo Bin. Nữ chính "Vincenzo" sau đó gửi lời cám ơn tới đồng nghiệp.

Theo Cosmopolitan, Song Joong Ki gửi đến phim trường Glitch một xe cà phê lớn tặng Jeon Yeo Bin. Thông qua tấm áp phích đính kèm xe cà phê, tài tử 36 tuổi còn gửi lời động viên đến đồng nghiệp cũng như đoàn làm phim. "Cổ vũ cho diễn viên Glitch - Jeon Yeo Bin, từ Song Joong Ki", nam diễn viên nhắn.

Song Joong Ki tặng xe cà phê cho đồng nghiệp. Ảnh: Jeon Yeo Bin.

Ngay sau đó, diễn viên sinh năm 1989 đăng tải loạt ảnh trên trang cá nhân và gửi lời cảm ơn đàn anh.

"Các thành viên trong ê-kíp Glitch đều rất vui. Tiền bối Vincenzo - Song Joong Ki đã gửi tặng cà phê và bingsu. Thật sự cám ơn anh rất nhiều. Đây là ly bingsu đầu tiên trong mùa này", nữ chính Vincenzo viết.

Hành động trên của Song Joong Ki thu hút sự quan tâm của công chúng. Người hâm mộ tích cực "đẩy thuyền" cặp diễn viên trên các mạng xã hội.

Hiện, Jeon Yeo Bin đang trong quá trình thực hiện series Glitch của Netflix.

Song Joong Ki và Jeon Yeo Bin hợp tác chung trong Vincenzo. Ảnh: TvN.

Song Joong Ki và Jeon Yeo Bin hợp tác chung trong series phim Vincenzo. Đặc biệt trong một cảnh phim ở bộ phim này, vai diễn của Song Joong Ki hẹn sẽ trở lại gặp nữ chính (Yeo Bin) vào ngày 7/7, như Ngưu Lang gặp Chức Nữ. Ngày 7/7, khi Vincenzo đã khép sóng, Song Joong Ki gửi tặng xe cà phê cho Yeo Bin.

Sau khi bộ phim khép lại, trong cuộc phỏng vấn với News1, khi được hỏi về bạn diễn Jeon Yeo Bin - người vào vai luật sư Hong Cha Young, Song Joong Ki nói: "Mọi người có thể nghĩ tôi sẽ khó lựa chọn ra một người nhất định, vì Vincenzo có cảnh diễn đôi và phải tương tác với nhiều nhân vật trong phim. Nhưng dù suy nghĩ thế nào đi nữa, tôi vẫn chọn nhân vật Hong Cha Young và diễn viên Jeon Yeo Bin là bạn diễn ăn ý nhất".

Jeon Yeo Bin là người tình màn ảnh đầu tiên của Song Jong Ki sau biến cố tình cảm. Sinh năm 1989, người đẹp bén duyên với nghiệp diễn khá muộn nhờ sự xuất hiện ngắn ngủi trong đoạn giới thiệu của liên hoan phim Phụ nữ Seoul vào năm 2015. Các phim nổi bật khác của cô có thể kể đến The Treacherous, After My Death, Save Me.