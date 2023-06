Song Joong Ki: 'Nghệ sĩ có thể mất việc sau khi kết hôn'

Ngày 16/6, Newsen đưa tin Song Joong Ki trở thành tâm điểm của loạt bình luận chỉ trích với phát ngôn về việc có con. Trong dịp trò chuyện cùng Sina, nam diễn viên nói về cuộc sống hôn nhân, sự nghiệp.

"Đôi khi trong ngành giải trí, làm chồng và làm cha đồng nghĩa bạn sẽ mất việc", Song Joong Ki nhấn mạnh. Tuy nhiên, anh bày tỏ bản thân không quan tâm đến điều này.

Nam diễn viên cho rằng gia đình quan trọng hơn công việc. Anh nhận thấy bản thân có thể trở thành một diễn viên giỏi, đồng thời vẫn là người cha, người chồng tốt.

Phát ngôn của Song Joong Ki khiến nhiều người cảm thấy bức xúc. Dân mạng Hàn Quốc chỉ ra rằng Song Joong Ki vẫn đóng phim, nhận quảng cáo sau khi lấy vợ. Bởi vậy, họ không hiểu vì sao nam diễn viên lại cho rằng làm cha, làm chồng sẽ mất việc.

"Ly hôn hay kết hôn thì anh ấy vẫn thành công mà. Không hiểu anh ấy đang nói gì vậy?", "Nhiều diễn viên nam đạt đến đỉnh cao sự nghiệp sau khi kết hôn mà", "Nếu là phụ nữ nói câu này tôi còn có thể thông cảm", "Tôi cảm thấy cạn lời khi một diễn viên như Song Joong Ki lại nói câu này", các bình luận viết.

Ngoài ra, Song Joong Ki chia sẻ về chuyện có con. Anh cho biết luôn mơ ước được làm bố. Anh lo lắng liệu bản thân có thể trở thành một người cha tốt hay không. Đồng thời, Song Joong Ki bày tỏ bản thân không sợ việc già đi.

Trước đó, truyền thông Hàn Quốc đưa tin Song Joong Ki lên chức bố vào tối 14/6. Nam diễn viên tiết lộ con trai được sinh ra tại Rome, Italy - quê nhà của vợ anh.

Song Joong Ki cho biết cả mẹ và bé đều khỏe mạnh. Ngoài ra, nam diễn viên đã chia sẻ khoảnh khắc nắm tay con trai.

