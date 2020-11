Lễ trao giải MAMA 2020 dự kiến diễn ra vào ngày 6/12 tại khu tổ hợp CJ ENM Content World, Paju, Hàn Quốc.

Ngày 24/11, Sport DongA đưa tin diễn viên Song Joong Ki được xác nhận là người dẫn chương trình cho MAMA (Mnet Asian Music Awards) năm 2020.

Trước đó, tài tử sinh năm 1985 từng đảm nhận vị trí này vào năm 2012, 2017 và 2018. Thông tin Song Joong Ki trở lại với vai trò người dẫn chương trình ở MAMA 2020 khiến người hâm mộ hào hứng.

Lễ trao giải MAMA 2020 dự kiến diễn ra vào ngày 6/12 tại khu tổ hợp CJ ENM Content World, Paju, Hàn Quốc. CJ ENM Content World là khu tổ chức sự kiện với diện tích 213.000 m2, đi vào hoạt động từ 1/12. Sự kiện năm nay sẽ hạn chế giao tiếp trực tiếp theo quy định về phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Truyền thông Hàn Quốc xác nhận Song Joong Ki là người dẫn chương trình MAMA 2020.

Cùng với Song Joong Ki, Park Bo Gum nhiều lần đảm nhiệm vai trò người dẫn chương trình tại MAMA. Tuy nhiên, nam diễn viên đã nhập ngũ vào cuối tháng 8 sau khi bộ phim Record of Youth có anh thủ vai chính lên sóng.

Được tổ chức lần đầu vào năm 1999, Mnet Asian Music Awards (MAMA) là một trong 4 giải thưởng lớn tại Hàn Quốc. Năm 2017, sự kiện này lựa chọn nơi diễn ra là Việt Nam.

Theo nhận định từ Dispatch, MAMA 2017 nằm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 25 năm quan hệ hữu nghị do Hội Hữu nghị Hàn Quốc - Việt Nam phối hợp tổ chức. Bên cạnh đó, Việt Nam trong vài năm trở lại đây cũng được xem là thị trường giải trí tiềm năng của Đông Nam Á với lượng người hâm mộ đông đảo.

MAMA năm 2019 được tổ chức tại Nhật Bản. Tại đây, giải thưởng Best Asian Artist Vietnam - Nghệ sĩ châu Á xuất sắc tại Việt Nam được trao cho Hoàng Thùy Linh. Ngoài ra Jack, K-ICM được xướng tên ở hạng mục Best New Asian Artist Vietnam - Nghệ sĩ châu Á mới xuất sắc tại Việt Nam.

Trước Hoàng Thùy Linh, các nghệ sĩ Việt chiến thắng giải thưởng này là Thu Minh, Mỹ Tâm, Hồ Quỳnh Hương, Tóc Tiên, Đông Nhi, Noo Phước Thịnh và Hương Tràm. Ở MAMA 2018, Orange thắng giải Nghệ sĩ châu Á mới xuất sắc. Sơn Tùng M-TP giành chiến thắng hạng mục Nghệ sĩ Việt Nam đột phá tại MAMA 2017.