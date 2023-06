Song Ji Hyo kiện công ty quản lý nợ 900 triệu won

Theo Osen, diễn viên Song Ji Hyo và các nhân viên cũ tại Uzurocks đã đệ đơn kiện cựu giám đốc Park Joo Nam lên Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc vì tham ô và chậm lương. Một số nhân viên đã hoàn thành việc cho lời khai, trong khi những người khác vẫn đang chờ để nhận điều tra.

Một số nguồn tin trong ngành giải trí cho biết việc chậm lương bắt đầu vào đầu tháng 2. Khoảng 70 nhân viên, bao gồm cả các công ty cung ứng, đã không được trả lương do CEO xử lý sai các khoản chi phí lớn liên quan đến quảng cáo và sản xuất dự án. "Trong số những nhân viên nghỉ vì không có lương, có người đã phải bỏ ngành, có người bắt đầu làm việc tại công ty khác", nguồn tin cho hay.

Song Ji Hyo từng lên tiếng về tình cảnh khó khăn này: "Tôi hiện tại có thể sống mà không có khoản tiền kia, nhưng những nhân viên khác thì phải mang nợ xấu, thẻ ngân hàng bị khóa và điện thoại thì bị cắt dịch vụ".

Mặc dù đang bị nợ khoảng 900 triệu won, Song Ji Hyo vẫn sẵn sàng dùng tiền riêng để giúp đỡ các nhân viên gặp khó khăn. Cô thậm chí đã phải tự trả các chi phí khi làm việc và thanh toán nợ thẻ tín dụng cho quản lý của mình.

Theo Dispatch, hầu hết khoản kinh doanh của CEO Park Joo Nam đều là lừa đảo. Người đàn ông này khoác lên vẻ ngoài giàu có nhưng thực ra lại nợ rất nhiều tiền. Ông còn tung tin giả để dụ dỗ nhà đầu tư khi các dự án của Uzurocks đều thua lỗ. Dù vậy, Park Joo Nam vẫn sống xa hoa.

Trước đó, Song Ji Hyo đã 5 lần yêu cầu công ty thanh toán các khoản nợ nhưng liên tục bị trì hoãn. Vào ngày 27/4, giám đốc Uzurocks bất ngờ từ chức. Ngày 2/5, Song Ji Hyo đệ đơn kiện CEO Uzurocks và thông báo cho công ty về việc chấm dứt hợp đồng độc quyền.

