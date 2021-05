Song Hye Kyo và dàn sao phủ sóng năm 2021

Sau khi gây ấn tượng với vai diễn giáo viên mạnh mẽ Go Ha Neul trong Black Dog: Being A Teacher (2019), gần đây Seo Hyun Jin khá kín tiếng. Trong năm nay, cô xác nhận đóng chính trong bộ phim kinh dị Why Oh Soo Jae của đài SBS, cùng với đó là vai chính trong bộ phim You Are My Spring - đóng cùng Kim Dong Wook và Yoon Park. Ảnh: Elle.