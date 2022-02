Song Hye Kyo và biên kịch 'Hậu duệ mặt trời' tái hợp

Sau "Now, We Are Breaking Up", Song Hye Kyo trở lại chinh phục màn ảnh với dự án mới của Kim Eun Sook.

Ngày 3/2, Chosun Ilbo đưa tin Song Hye Kyo tiết lộ dự án phim mới. Nữ diễn viên đăng ảnh chụp kịch bản tập một và hai của The Glory kèm dòng trạng thái có nội dung: "Bắt đầu". Động thái này của Song Hye Kyo chính thức xác nhận việc cô lần thứ hai hợp tác với biên kịch Kim Eun Sook. Năm 2016, họ cùng tạo nên thành công của Hậu duệ mặt trời. Song Hye Kyo có năm 2021 không thành công khi tác phẩm Now, We Are Breaking Up bị chê kém. Ảnh: Instagram Song Hye Kyo. Theo Chosun Ilbo, The Glory có đề tài báo thù. Phim kể về cuộc đời bi kịch của nữ chính vốn có ước mơ trở thành kiến trúc sư, nhưng phải bỏ ngang việc học cấp ba vì bị bạo lực học đường. Sau đó, nữ chính lên kế hoạch trả thù bằng cách trở thành giáo viên chủ nhiệm cho con của kẻ đã bắt nạt mình. The Glory có 8 tập phim. Tác phẩm được kỳ vọng mang lại hình ảnh mới mẻ, đột phá diễn xuất cho Song Hye Kyo. Hiện, nhà sản xuất chưa công bố nam nghệ sĩ đóng cặp cùng ngôi sao sinh năm 1981. Có thông tin Lee Do Hyun được biên kịch Kim Eun Sook nhắm cho vai nam chính. Năm 2021, Song Hye Kyo có sự trở lại màn ảnh thất bại với Now, We Are Breaking Up. Trong phim, cô vào vai Ha Young Eun, trưởng phòng thời trang của một thương hiệu, có quan hệ tình cảm với Yoon Jae Gook (Jang Ki Yong đóng). Tác phẩm bị đánh giá thấp vì nội dung tình cảm cũ kỹ. Diễn xuất của Song Hye Kyo bị chê nhạt nhòa, không có sự khác biệt so với trước đây.