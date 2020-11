Song Hye Kyo trở lại với vai diễn mới

Báo Hàn đưa tin Song Hye Kyo tham gia phim truyền hình "Now, We Are Breaking Up". Nữ diễn viên đã vắng bóng hai năm kể từ "Encounter".

Ngày 9/11, Ilgan Sports đưa tin Song Hye Kyo đóng vai chính Ha Young Eun trong bộ phim truyền hình Now, We Are Breaking Up. Sau đó, đại diện công ty quản lý của Song Hye Kyo là UAA chia sẻ với Newsen We Are Breaking Up là một trong những dự án nữ diễn viên đang xem xét.

Nhân vật Ha Young Eun là trưởng nhóm thiết kế tại một nhãn hiệu thời trang. Ilgan Sports mô tả nhân vật là người thực tế, lạnh lùng nhưng thông minh và ưu tiên sự an toàn lên trên hết. Bước sang tuổi 38 nhưng Ha Young Eun luôn duy trì vẻ ngoài xinh đẹp, trẻ trung và nắm bắt xu hướng. Cô gặt hái nhiều thành công trong công việc và không dựa dẫm vào đàn ông.

Người hâm mộ mong chờ nữ diễn viên trở lại với vai diễn mới.

Nếu Song Hye Kyo quyết định nhận vai, đây sẽ là bộ phim truyền hình đầu tiên của cô sau hai năm kể từ Encounter đóng cùng đàn em Park Bo Gum. Trước đó, đơn vị sản xuất đã gửi lời mời tới diễn viên Soo Ae và Yoo Tae Oh. Tuy nhiên, họ từ chối vì vấn đề lịch trình.

Now, We Are Breaking Up được thực hiện bởi biên kịch Je In và đạo diễn Lee Gil Bok. Lee Gil Bok đứng sau thành công của nhiều bộ phim nổi tiếng như My Love From the Star, Vagabond hay Dr. Romantic.

Vừa qua khi xuất hiện trên một tạp chí, Song Hye Kyo chia sẻ: “Tôi luôn dùng niềm tin để làm bàn đạp và quyết tâm làm tốt nhất mọi việc mình nhận. Tôi nghĩ lòng trung thành và sự siêng năng là những yếu tố rất quan trọng trong công việc cũng như các mối quan hệ cá nhân”.

“Khoảng thời gian này, tôi đã học được cách quý trọng những người bên cạnh. Tôi nghĩ thông qua việc tin tưởng và quan tâm lẫn nhau, chúng ta có thể vượt qua giai đoạn khó khăn. Tôi nghĩ đây là khoảng thời gian mà tình yêu, sự hy sinh và trò chuyện giữa mọi người là hết sức quan trọng”, nữ diễn viên nói.