Song Hye Kyo trở lại màn ảnh nhỏ

Dự án truyền hình đầu tiên của nữ diễn viên sau thời gian vắng mặt trên màn ảnh nhỏ là bộ phim tình cảm phát sóng trên đài SBS.

Ngày 10/3, The Daily Sports đưa tin dự án phim truyền hình I’m Breaking Up Now của đài SBS công bố danh sách diễn viên. Song Hye Kyo sẽ góp mặt trong series cùng nữ diễn viên Choi Hee Seo và hai nam diễn viên Jang Ki Yong, Kim Joo Hun.

Trước đó, Hye Kyo từng từ chối lời mời góp mặt trong dự án, khiến vai diễn được giao cho một nữ nghệ sĩ khác. Tuy nhiên, công ty sản xuất đã đưa ra lời đề nghị thêm một lần nữa và người đẹp rốt cuộc chấp thuận sau khi nghiên cứu kịch bản kỹ càng.

Song Hye Kyo quay lại màn ảnh nhỏ trong tháng 10 với thể loại lãng mạn sở trường. Ảnh: Naver.

I’m Breaking Up Now xoay quanh những người hoạt động trong lĩnh vực thời trang. Thông qua việc mô tả diễn biến của một cuộc chia tay, tác phẩm cho thấy mặt trái của mối quan hệ yêu đương khi tình cảm không còn. Phim dự kiến lên sóng vào tháng 10.

Dự án phim truyền hình gần nhất có sự xuất hiện của Song Hye Kyo là Encounter (2018-2019). Trong phim, nữ diễn viên vào vai Cha Soo Hyun - con gái của một chính trị gia với cuộc hôn nhân đổ vỡ trong quá khứ.

Bạn diễn của Song Hye Kyo trong Encounter là Park Bo Gum. Do diễn xuất thân mật trên phim, hai người từng dính tin đồn “phim giả tình thật” hồi tháng 6/2019.