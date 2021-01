Song Hye Kyo tham gia phim mới của biên kịch 'Hậu duệ mặt trời'

Nhiều nguồn tin xác nhận Song Hye Kyo sẽ đóng chính trong dự án truyền hình mới của biên kịch Kim Eun Sook.

Ngày 5/1, Ilgan Sports dẫn lời một nguồn tin từ ngành giải trí cho biết: “Biên kịch Kim Eun Sook đang chuẩn bị cho dự án truyền hình mới sẽ khởi quay trong sáu tháng cuối năm. Phim dự kiến lên sóng sớm nhất vào cuối năm nay hoặc muộn nhất là đầu năm 2022. Song Hye Kyo được chọn vào vai chính”.

Series truyền hình do Hwa&Dam Pictures và Studio Dragon hợp tác sản xuất. Dự án đang trong khâu tuyển chọn diễn viên.

Song Hye Kyo trong Hậu duệ mặt trời (2016). Ảnh: Netflix.

Một nguồn tin khác từ Studio Dragon xác nhận với YTN Star: “Song Hye Kyo sẽ góp mặt trong bộ phim truyền hình mới của biên kịch Kim Eun Sook với vai trò nữ chính”. Hwa&Dam Pictures cũng khẳng định nữ diễn viên đang chuẩn bị cho vai diễn trong phim mới của biên kịch Hậu duệ mặt trời.

Theo Ilgan Sport, đạo diễn Ahn Gil Ho sẽ đảm nhận vai trò chỉ đạo series mới. Anh là cái tên đứng sau thành công của Forest of Secrets mùa đầu tiên, Memories of the Alhambra, Watcher và Record of Youth.

Năm 2016, Song Hye Kyo từng thủ vai chính trong series truyền hình ăn khách Hậu duệ mặt trời dựng từ kịch bản của biên kịch Kim Eun Sook.

Sau Hậu duệ mặt trời, nữ diễn viên tham gia bộ phim Gặp gỡ (Encounter) cùng Park Bo Gum. Phim lên sóng năm 2018. Từ đó tới nay, Song Hye Kyo tạm thời vắng bóng màn ảnh nhỏ.