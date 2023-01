Song Hye Kyo phản hồi việc bị chê ngoại hình

Trong dịp trò chuyện cùng Elle, Song Hye Kyo đã trả lời một số bình luận từ khán giả phim The Glory.

Khi Song Hye Kyo dự họp báo giới thiệu phim, ngoại hình của cô vướng phải loạt ý kiến trái chiều. Một số khán giả cho rằng: "Cô ấy già đi rất nhiều", "Cô ấy không thể chống lại thời gian".

Nữ diễn viên có những chia sẻ thẳng thắn về nhận xét của khán giả. Cô nhận định: "Nhiều người nói tôi già đi. Tất nhiên là tôi cũng lão hóa".

"Nhân vật Dong Eun đã trải qua quãng thời gian khó khăn. Tôi nghĩ rằng sẽ thật vô lý nếu cô ấy xuất hiện với vẻ ngoài được chăm sóc cẩn thận", nữ diễn viên bày tỏ.

Song Hye Kyo cho biết nhân vật Moon Dong Eun ít khi trang điểm. Ngoài ra, hiệu ứng ánh sáng làm nổi bật điều này, khiến nữ diễn viên nhìn mệt mỏi, tiều tụy.

Diễn viên 41 tuổi cho biết đã giảm cân vì vai diễn. Song Hye Kyo nhận thấy một người quyết tâm trả thù có thể tăng cân, nhìn khỏe mạnh hơn. Tuy nhiên, cô chỉ ra rằng cảnh quay sẽ thú vị hơn nếu nhân vật phản diện bị đánh bởi một người có ngoại hình nhỏ bé.

Sau thành công của phim The Glory, tên tuổi Song Hye Kyo phủ sóng mạnh mẽ. Cây bút của Munhwa Ilbo - Ahn Jin Yong - dự đoán cát-xê của nữ diễn viên sẽ tăng. Trước đó, cô được trả khoảng 200 triệu won cho mỗi tập phim.

Song Hye Kyo đảm nhận vai nữ chính Moon Dong Eun trong The Glory. Bộ phim kể về hành trình báo thù của người phụ nữ đã bị tổn thương vì bạo lực học đường. Moon Dong Eun xây dựng kế hoạch trả thù trong thời gian dài. Phần 2 của bộ phim sẽ ra mắt vào ngày 10/3.

