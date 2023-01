Song Hye Kyo 'phá kén'

Bị gắn mác “bình hoa di động”, chỉ phù hợp với thể loại phim tình cảm, nay Song Hye Kyo đã thể hiện thành công sự mới mẻ của bản thân qua vai diễn trong "The Glory".

Diễn xuất của Song Hye Kyo trọn vẹn với lần trở lại này. Ảnh: Hancinema.

Chỉ với 3 ngày lên sóng, bộ phim The Glory (tạm dịch: Vinh quang trong thù hận) do Song Hye Kyo đóng chính đã gặt hái nhiều thành tích đáng nể. Theo Naver, The Glory đã vượt Cậu út nhà tài phiệt, trở thành bộ phim truyền hình đứng vị trí đầu tiên trong 39 ngày liên tiếp, vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng Top 10 Series Hàn Quốc (real-time) vào ngày 2/1/2023.

Theo TDI (công ty phân tích dữ liệu tại Hàn Quốc), lượng tìm kiếm cho The Glory chủ yếu đến từ việc Song Hye Kyo thủ vai chính. Vào ngày họp báo ra mắt phim, Song Hye Kyo nói cô muốn thử sức ở thể loại mới sau thời gian dài đóng phim truyền hình tình cảm để khán giả thấy sự mới mẻ trong các vai diễn. Quả thực, nữ diễn viên 41 tuổi đã làm được điều này.

Khi Song Hye Kyo thù hận

Ở những bộ phim về trước như Ngôi nhà hạnh phúc (2004), Hậu duệ mặt trời (2016) hay Now, We’re breaking up (2021), khán giả đã quen thuộc với hình ảnh Song Hye Kyo có làn da trắng nõn, đôi môi đỏ mọng, mắt ướt đượm buồn. Một Song Hye Kyo rất đẹp nhưng lại dễ quên bởi diễn xuất không mấy ấn tượng.

Với lợi thế về ngoại hình, Song Hye Kyo hiếm khi thoát khỏi hình ảnh vai diễn ngọt ngào mà cô xây dựng. Young Eun trong Now We're breaking up là cô gái quyến rũ, thông minh, trưởng nhóm thiết kế của một công ty thời trang. Trong Hậu duệ mặt trời, Kang Mo Yeon là một giáo sư đẹp, có tay nghề cao trong ngành y. Nữ diễn viên dường như là biểu tượng cho sự thông minh, ngọt ngào trên màn ảnh nhỏ.

Hình ảnh Song Hye Kyo ngọt ngào đã quá quen thuộc với khán giả màn ảnh nhỏ. Ảnh: Soompi.

Khi Song Hye Kyo xác nhận đóng vai chính trong The Glory, nhiều khán giả bất ngờ với lựa chọn này. Trong phim, nữ diễn viên thủ vai Moon Dong Eun, nạn nhân của bạo lực học đường. Sau khi tự tử không thành, Dong Eun trở thành một người lạnh lùng, lãnh đạm và đầy thù hận, nuôi kế hoạch trả thù những kẻ từng bắt nạt cô.

Moon Dong Eun trong The Glory là người phải chịu cảnh nghèo đói, bạo lực và cô đơn, khác hẳn với các nhân vật trước kia của Song Hye Kyo. Tương tự bộ quần áo đơn sắc mà Dong Eun mặc, thế giới của cô đơn điệu, nơi chỉ có hai màu đen và trắng tồn tại. Cũng như chỉ có hai cảm xúc tức giận và đau đớn sôi sục xuyên suốt bộ phim.

Tuy nhiên, chính nhu cầu trả thù đã cứu mạng cô. Dù mang trong mình nhiều tổn thương, Dong Eun không gục ngã mà luôn chịu đựng.

Hình ảnh Song Hye Kyo đầy thù hận trong The Glory hẳn sẽ khiến những ai là khán giả lâu năm của cô phải bất ngờ. Ở những tập đầu phim, Dong Eun nằm vùng vẫy trên sàn, cào cấu một cách ám ảnh khi nhớ về ngày tháng bị bạo lực.

Biểu cảm đa dạng của Song Hye Kyo trong The Glory khiến người xem bất ngờ. Ảnh: Hancinema.

Khi hồi tưởng về quá khứ, Song Hye Kyo thể hiện sự đau thương của nhân vật với ánh mắt tuyệt vọng, phẫn uất. Lúc đối diện kẻ bắt nạt, cô bộc lộ sự mạnh mẽ, quyết đoán, ánh mắt chứa đầy hận thù lẫn thách thức. Đây là những biểu cảm không quen thuộc với người chuyên trị thể loại melodrama như Song Hye Kyo.

Làn da mộc, nhợt nhạt, gương mặt lãnh đạm đến đáng sợ cùng nụ cười ám ảnh xuyên suốt các tập phim khiến khán giả ấn tượng. Đài từ của Song Hye Kyo thể hiện được cả sự mỉa mai lẫn thách thức trong câu thoại. Diễn xuất giỏi, đài từ tốt, Song Hye Kyo hoàn toàn thuyết phục người xem.

Nói về vai diễn của Song Hye Kyo, Forbes viết: "Trong vai diễn Dong Eun đầy sắc thái, Song Hye Kyo thể hiện một nhân vật bị tổn thương, quyết tâm tiêu diệt những kẻ hành hạ mình để được chút hạnh phúc từ sự tồn tại của chính mình".

Song Hye Kyo ra khỏi "kén"

Với vai diễn Dong Eun, Song Hye Kyo đã hoàn toàn lột xác khỏi những vai diễn trước đây. Trong buổi họp báo giới thiệu phim, biên kịch Kim Eun Sook và đạo diễn Ahn Gil dành lời khen nhân vật Dong Eun của Song Hye Kyo.

"Tôi rất ngạc nhiên trước diễn xuất của Song Hye Kyo. Đây là lần đầu tiên tôi biết Song Hye Kyo có biểu cảm, giọng nói và dáng đi như vậy", biên kịch cho biết.

The Glory đánh dấu sự tái hợp của Song Hye Kyo và biên kịch Kim Eun Sook kể từ Hậu duệ mặt trời. Kim Eun Sook kỳ vọng nhưng cũng lo lắng vì đây là bộ phim có đề tài trả thù tuyệt vọng đầu tiên của Song Hye Kyo - người được mệnh danh là nữ hoàng của thể loại phim tình cảm.

Kim Eun Sook hiện là một trong những biên kịch phim truyền hình được yêu thích nhất tại Hàn Quốc. Cô là người chấp bút cho các kịch bản nổi tiếng như Người thừa kế, Hậu duệ mặt trời, Phẩm chất quý ông, Yêu tinh, Quý ngài ánh dương, Quân vương bất diệt…

Song Hye Kyo nhận cơn mưa lời khen trong The Glory. Ảnh: Hancinema.

Theo Naver, The Glory là phần thưởng cho canh bạc diễn xuất của Song Hye Kyo. Khi gật đầu tham gia đóng phim, nữ diễn viên hẳn nằm trong tâm thế "được ăn cả ngã về không". Tiếp cận tác phẩm một cách thận trọng, nhưng những tin tức tiêu cực liên tục xuất hiện, tạo áp lực không nhỏ với cô.

Từ lúc bấm máy, Song Hye Kyo nhận về nhiều tranh cãi xoay quanh việc sáng tạo vai diễn, bạn diễn trẻ tuổi hơn hay lạm dụng quyền lực để xóa những hình ảnh già nua trên phim. Giờ đây, nữ diễn viên đã có thể mỉm cười bởi diễn xuất tốt không thể phủ nhận.

Theo Newsen, người đẹp 41 tuổi chia sẻ đóng phim nhiều năm nhưng đây là lần đầu cô bị tát đau trong quá trình ghi hình. Ở phân cảnh xô xát với bạn diễn Lim Ji Yeon, khi bị đánh, Song Hye Kyo như quên hết mọi thứ, thậm chí còn quên cả lời thoại.

"Hoàn thành cảnh quay, má của tôi và Lim Ji Yeon đều in dấu tay. Cả hai phải chườm đá một lúc mới tiếp tục ghi hình", Song Hye Kyo nói.

Diễn xuất của Song Hye Kyo sắc nét và sống động đến mức một khán giả đã bình luận: "Tại sao bạn lại 'giấu' diễn xuất tuyệt vời này ở những nhân vật trước đây?".

The Glory như một lời tuyên bố cô là ngôi sao hàng đầu không dễ dàng thay thế. Dù ở độ tuổi 20, 30 hay 40, Song Hye Kyo vẫn thể hiện sức hút đặc biệt của mình.