Song Hye Kyo ở show thời trang

Song Hye Kyo tham dự sự kiện thời trang tại Pháp. Nữ diễn viên được khen ngợi với vẻ ngoài trẻ trung ở tuổi 41.

Ngày 3/7, trang Naver đưa tin Song Hye Kyo có tới 6 tháng không cập nhật trang Instagram, nữ diễn viên tập trung đóng phim The Glory.

Hiện tại, Song Hye Kyo sang Pháp để tham dự các sự kiện thời trang. Tại show diễn của thương hiệu trang sức Chaumet, người đẹp Hậu duệ mặt trời xuất hiện với ngoại hình quyến rũ, trẻ trung.

Theo Chosun Ilbo, Song Hye Kyo đang tham gia bộ phim The Glory. Đây là lần thứ hai nữ diễn viên hợp tác với biên kịch Kim Eun Sook. Năm 2016, họ cùng tạo nên thành công của Hậu duệ mặt trời.

Theo Chosun Ilbo, The Glory có đề tài báo thù. Phim kể về cuộc đời bi kịch của nữ chính vốn có ước mơ trở thành kiến trúc sư, nhưng phải bỏ ngang việc học cấp ba vì bị bạo lực học đường. Sau đó, nữ chính lên kế hoạch trả thù bằng cách trở thành giáo viên chủ nhiệm cho con của kẻ đã bắt nạt mình.

Sắc vóc quyến rũ của Song Hye Kyo tại sự kiện thời trang.

The Glory có 8 tập phim. Tác phẩm được kỳ vọng mang lại hình ảnh mới mẻ, đột phá diễn xuất cho Song Hye Kyo.

Trước đó, dự án phim truyền hình Now, We Are Breaking Up do Song Hye Kyo và Jang Ki Yong đóng chính, nhận vô số chỉ trích bởi cốt truyện dài dòng, lỗi thời, kịch bản bị xây dựng một cách nghèo nàn. Công chúng cho rằng bộ phim nằm trong danh sách tác phẩm gây thất vọng nhất của Song Hye Kyo.

Tập cuối của Now, We Are Breaking Up không thể làm thỏa mãn người xem, khi nhiều khán giả nhận xét phim có kết thúc "nhàm chán và gây hụt hẫng". Không những thế, Song Hye Kyo còn vướng tin hẹn hò đàn em Jang Ki Yong.

Được mệnh danh là “nữ hoàng truyền hình” của làng phim Hàn, tuy nhiên ở những tác phẩm gần đây, nữ diễn viên liên tiếp gặp phải thất bại. Dù được kỳ vọng, tỷ suất người xem và mức độ phủ sóng của những bộ phim này chỉ đạt mức trung bình.

Theo Tenasia, nguyên nhân dẫn đến thất bại liên tiếp của mỹ nhân sinh năm 1981 không chỉ ở cách chọn kịch bản mà còn bởi diễn xuất một màu, không có sự đột phá trong hình tượng nhân vật.

Tuy nhiên, về mặt thương mại, Song Hye Kyo vẫn là cái tên được nhiều nhãn hàng quốc tế đặt niềm tin.