Song Hye Kyo ở đời thường

Khi diện trang phục đời thường đơn giản và không trang điểm đậm, Song Hye Kyo được khen trẻ hơn tuổi 41.

Theo Naver, Song Hye Kyo hiện ở Pháp. Ngày 6/7, nữ diễn viên chia sẻ ảnh đời thường. Hình ảnh người đẹp Hậu duệ mặt trời dạo phố với phong cách thời trang năng động, khoe cơ thể thon gọn được người hâm mộ chia sẻ. Cô được khen trẻ trung hơn tuổi.

Trước đó, Song Hye Kyo gây ấn tượng với vẻ đẹp nhẹ nhàng, tự nhiên khi chụp ảnh cùng nữ diễn viên Shin Hyun Ji. Song Hye Kyo hơn Shin Hyun Ji 15 tuổi. Tuy nhiên, cả hai không cho thấy khoảng cách tuổi tác trong bức ảnh chụp chung.

Hình ảnh trẻ trung của Song Hye Kyo. Ảnh: Instagram.

Song Hye Kyo trở lại showbiz từ năm 2021. Cô hiện tham gia bộ phim truyền hình The Glory. Đây là dự án tiếp theo của nữ diễn viên sau thất bại của tác phẩm Now, We Are Breaking Up.Theo Chosun Ilbo, The Glory có đề tài báo thù. Tác phẩm được kỳ vọng mang lại hình ảnh mới mẻ, đột phá diễn xuất cho Song Hye Kyo.

Ở độ tuổi tứ tuần, Song Hye Kyo gặp khó khăn trong việc lựa chọn kịch bản. Diễn xuất tầm trung khiến nữ diễn viên khó đóng dự án có chiều sâu nội dung. Việc rập khuôn với phim tình cảm lãng mạn, đóng cặp cùng nam diễn viên kém tuổi khiến Song Hye Kyo liên tiếp gặp thất bại. Các tác phẩm gần đây của Song Hye Kyo có tỷ suất người xem và độ phủ sóng ở mức trung bình.

Không có phim gây tiếng vang, nhưng Song Hye Hyo vẫn là minh tinh đắt giá ở Hàn Quốc. Cô là gương mặt được các thương hiệu ưu ái. Nữ diễn viên được coi là tấm gương về hình mẫu phụ nữ thời thượng, thành công trong sự nghiệp, gia sản giàu có và có tầm ảnh hưởng đến đại chúng.