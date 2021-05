Song Hye Kyo nhận 500.000 USD khi quảng cáo trên mạng xã hội

Song Hye Kyo có sức ảnh hưởng sâu rộng tại châu Á. Cô là gương mặt được nhiều nhãn hàng săn đón.

Ngày 28/5, tạp chí thời trang Women's Wear Daily đưa tin Song Hye Kyo là nghệ sĩ Hàn Quốc nổi tiếng bậc nhất châu Á. Với sức ảnh hưởng của mình, cô nhận được thù lao quảng cáo cao.

Theo Women's Wear Daily, Song Hye Kyo có tài khoản mạng xã hội Instagram với 11,4 triệu người theo dõi. Tờ này tiết lộ mỗi bài đăng trên trang cá nhân của nữ diễn viên nhận được gần 500.000 USD .

Tên tuổi của Song Hye Kyo được biết đến rộng rãi nhờ thành công của phim truyền hình Hậu duệ mặt trời. Sau đó, cô có cuộc hôn nhân ngắn ngủi với bạn diễn Song Joong Ki. Dù không hạnh phúc trong tình cảm, điều này cũng không ảnh hưởng tới danh tiếng của nữ diễn viên. Hồi tháng 2, Song Hye Kyo trở thành đại sứ thương hiệu cho hãng thời trang Fendi.

Song Hye Kyo trong một bộ ảnh quảng cáo.

Có thu nhập cao từ hợp đồng quảng cáo, nữ diễn viên vừa mua bất động sản 5 tầng trị giá 17,4 triệu USD tại Hannam-dong, Seoul, Hàn Quốc. Theo chuyên gia, tòa nhà được xây dựng năm 2014 và nằm gần khu Hannam The Hill.

Tại Hàn Quốc, sao phim Ngôi nhà hạnh phúc được mệnh danh là đại gia bất động sản. Trước khi mua tòa nhà 5 tầng, cô từng sở hữu biệt thự hai tầng giá 7,6 triệu USD .

Theo Mydaily, diễn viên phim Trái tim mùa thu từng tặng mẹ căn hộ rộng 464 m2 giá 6 triệu USD . SCMP định giá khối tài sản của Song Hye Kyo năm 2020 là 31 triệu USD .

Theo Soompi, trong năm nay, bộ phim truyền hình đầu tiên Song Hye Kyo xác nhận tham gia có tên là Now, We Are Breaking Up. Trong phim, cô đóng vai Ha Young Eun, quản lý của một nhóm thiết kế. Bộ phim dự kiến phát sóng dịp cuối năm. Ngoài ra, cô cũng trở lại với bộ phim The Glory của biên kịch Kim Eun Sook.