Song Hye Kyo - mỹ nhân mờ nhạt nhưng thành công nhất 'Mối tình đầu'

Song Hye Kyo cũng thử sức với lĩnh vực điện ảnh trong My Girl and I (2005), Hwang Jin Yi (2007), Camellia (2010), A Reason to Live (2011), The Grandmaster (2013). Tuy nhiên, các phim điện ảnh có sự góp mặt của Song Hye Kyo đều có doanh thu không khả quan, giới chuyên môn đánh giá thấp. Có ý kiến cho rằng kiều nữ 39 tuổi chỉ hợp đóng phim truyền hình, không có duyên với màn ảnh rộng.