Song Hye Kyo mua tòa nhà giá 17,4 triệu USD

Nữ diễn viên tậu tòa nhà đắt đỏ ở khu sang trọng Hannam-dong, Seoul, Hàn Quốc.

Ngày 27/5, theo DongA, bất động sản mới tậu của Song Hye Kyo nằm ở Hannam-dong, Seoul, Hàn Quốc. Cô tự đứng ra mua tòa nhà 5 tầng trị giá 17,4 triệu USD .

Theo chuyên gia, tòa nhà được xây dựng năm 2014 và nằm gần khu Hannam The Hill. Diện tích đất nền của bất động sản do Song Hye Kyo đứng tên lên đến 150 m2.

Tại Hàn Quốc, sao phim Ngôi nhà hạnh phúc được mệnh danh là đại gia bất động sản. Trước khi mua tòa nhà 5 tầng, cô từng sở hữu biệt thự hai tầng giá 7,6 triệu USD , ngôi nhà tại Mỹ giá 2,8 triệu USD (được bán lại năm 2018).

Căn nhà Song Joong Ki và Song Hye Kyo từng chung sống bị dỡ bỏ sau khi họ ly hôn. Ảnh: Mydaily.

Theo Mydaily, diễn viên phim Trái tim mùa thu từng tặng mẹ căn hộ rộng 464 m2 giá 6 triệu USD . Trước khi ly hôn Song Joong Ki, họ sống trong biệt thự khoảng 9 triệu USD ở khu nhà giàu Itaewon, Seoul, Hàn Quốc.

Sau khi ly hôn, nữ diễn viên khá kín tiếng trước truyền thông. Cô tập trung kiếm tiền thông qua việc đóng quảng cáo, quay phim và làm gương mặt đại diện. SCMP định giá khối tài sản của Song Hye Kyo năm 2020 là 31 triệu USD .

Theo Soompi, trong năm nay, bộ phim truyền hình đầu tiên Song Hye Kyo xác nhận tham gia có tên là Now, We Are Breaking Up. Trong phim, cô đóng vai Ha Young Eun, quản lý của một nhóm thiết kế. Bộ phim dự kiến phát sóng dịp cuối năm. Ngoài ra, cô cũng trở lại với bộ phim The Glory của biên kịch Kim Eun Sook.